Honkai: Star Rail est officiellement annoncé en vidéo par miHoYo (Genshin Impact)

Un peu plus tôt dans la semaine, miHoYo nous avait prévenu que Honkai: Star Rail, son prochain jeu post-Genshin Impact, allait être dévoilé au grand jour aujourd’hui, avec la possibilité de prendre part à une bêta fermée dans la foulée. On a donc eu droit à un premier trailer pour le jeu, qui laisse entrevoir un changement dans la formule Honkai.

Une dose de RPG

Habituée à l’action frénétique, la saga des Honkai va visiblement passer sur des combats au tour par tour avec Honkai: Star Rail. Cette nouvelle aventure nous fera voyager à travers la galaxie à bord du vaisseau nommé Astral Express, et on retrouve le chara-design si spécifique du studio, avec une mise en scène des attaques toujours impressionnante.

Le site officiel du jeu est désormais ouvert et on apprend que Honkai: Star Rail sera disponible sur PC, iOS et Android. Pas de sortie sur consoles en vue pour le moment donc.