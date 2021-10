Honkai: Star Rail sera bien le prochain jeu de miHoYo (Genshin Impact)

Tandis que Genshin Impact fête sa première année d’existence et prépare l’arrivée de sa mise à jour 2.2, miHoYo continue de travailler sur plusieurs autres projets. Le studio est en effet constitué de plusieurs équipes travaillant sur d’autres jeux, comme Honkai Impact 3rd, et c’est justement cette licence qui s’apprête à recevoir une suite si l’on en croit miHoYo, qui révèle officiellement l’existence de Honkai: Star Rail avec l’ouverture de réseaux sociaux dédiés au jeu.

Rendez-vous en fin de semaine pour en savoir plus

May This Journey Lead Us Starward First closed beta sign-up event will start on October 8. Stay tuned, Trailblazers!#HonkaiStarRail pic.twitter.com/LCzpEQFll4 — Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) October 5, 2021

Pour le moment, on sait peu de choses sur ce Honkai: Star Rail, si ce n’est qu’il devrait être davantage centré sur la science-fiction, du moins encore plus que ne l’était Honkai Impact 3rd. Il sera bientôt possible d’essayer de s’inscrire à la première bêta du jeu, dès le 8 octobre prochain, et on imagine que c’est à cette date que l’on en apprendra plus sur le jeu.

Reste à savoir si le titre va aussi s’exporter sur consoles comme Genshin Impact, où s’il sera réservé au monde du marché mobile et du PC comme le précédent opus de la série. Nul doute qu’avec le succès de Genshin Impact, ce nouvel épisode sera scruté de très près, surtout s’il est aussi ambitieux que ce dernier.