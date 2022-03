Hogwarts Legacy : Un ex-développeur pense que le jeu va donner de ses nouvelles dans le mois

Depuis son report en janvier 2021, Hogwarts Legacy se fait attendre et les informations connues à son sujet sont diffusées au compte-goutte. Ce qui fait forcément du jeu l’objet de nombreuses rumeurs, notamment quant à l’endroit et le moment où il réapparaitra, tout laissant pointer vers une apparition lors d’un PlayStation Showcase, comme avec son premier trailer. Et à l’heure où les insiders indiquent qu’un tel événement aura lieu au mois de mars, un ex-développeur d’Avalanche Software vient aussi donner son avis quant à l’arrivée prochaine d’informations autour du jeu Harry Potter.

Enfin des nouvelles pour le mois de mars ?

Rappelez-vous, il y a un an tout pile en mars 2021, on apprenait que le lead designer du jeu, Troy Leavitt, quittait le projet (de son propre chef, selon ses dires) et le studio suite à la découverte de sa chaîne YouTube, diffusant des vidéos antiféministes avec des avis controversés sur le Gamergate.

Ce dernier a tout récemment pris la parole sur Twitter comme l’a remarqué Games Radar, en répondant à un tweet de @PodcastNow15 , qui déclarait le 5 mars dernier :

« Encore 5 jours avant que Hogwarts Legacy soit supposément montré, sinon une personne aura vraiment vraiment tort (je ne m’y attends pas personnellement mais on verra). »

Ce à quoi Troy Leavitt a répondu :

« Je ne confirme ou n’infirme pas la rumeur, mais le timing me semble être le bon selon moi. Je suppose que nous verrons ! »

Par la suite, PodcastNow a sorti une vidéo discutant de cet échange avant que Leavitt poste le commentaire suivant :

« Je n’ai pas d’informations d’insiders, mais juste en regardant le calendrier et comment le site officiel de Hogwart Legacy maintient une date de sortie en 2022, je m’attends à des informations très prochainement […] Je serais très surpris si nous passions tout le mois de mars sans nouvelles. »

La piste du PlayStation Showcase se renforce

Avant de s’enflammer, rappelons que malgré les dires de l’ex-développeur, rien n’indique qu’il ait une connaissance actuelle sur l’état d’avancée du jeu (ce qu’il souligne lui-même). Mais forcément, ce genre de déclarations vient à renforcer l’idée qu’un PlayStation Showcase pourrait être annoncé très bientôt.

Entre ça, les rumeurs de nouveaux jeux Sly et Infamous, et d’autres informations d’insiders qui se sont révélées être vraies ces derniers temps, comme le report de Forspoken, difficile de ne pas spéculer sur la tenue d’une émission PlayStation en mars.

Rien n’est encore confirmé et c’est pour cela que l’on prendra des pincettes pour le moment, surtout dans le cas d’Hogwarts Legacy, qui nous a fait faux bond plus d’une fois, notamment lors des derniers Game Awards.