Sony : La rumeur d’un PlayStation Showcase en mars continue de grossir

Maintenant que le Nintendo Direct est passé, c’est au tour du prochain PlayStation Showcase/State of Play d’être l’objet de toutes les spéculations des insiders en herbe. Après le désormais réputé Tom Henderson, c’est au tour du site GameReactor d’ajouter son petit grain de sel autour de la rumeur d’un événement PlayStation en mars, avec des informations qui pourraient être annoncées dès cette semaine.

Un calendrier bouleversé ?

Selon les sources du site, un événement PlayStation aurait bel et bien lieu en mars, comme cela a été indiqué par plusieurs insiders. Le fait que Gran Turismo 7 soit sorti libère la voie pour Sony, qui peut maintenant communiquer plus facilement sur le reste des jeux PlayStation Studios, notamment ceux qui n’ont pas encore de dates alors qu’ils sont prévus pour cette année (comme God of War Ragnarok).

Cependant, et toujours selon les sources du site, certains studios auraient demandé à repousser le show d’au moins une ou deux semaines à cause de la guerre qui prend place actuellement en Ukraine. Que cela ait été accepté ou non, il semblerait que des annonces et qu’un show soit toujours prévus pour le mois de mars selon le site.

En somme, c’est plus ou moins ce que Tom Henderson ou encore AccountNGT avaient déjà indiqué, et quand bien même ce nouveau son de cloche aurait tendance à confirmer la rumeur, on restera prudent et on prendra le tout avec des pincettes. Il est vrai que le timing semble être idéal pour un nouveau PlayStation Showcase, mais on attendra d’avoir la confirmation de Sony avant tout.