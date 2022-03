Forspoken : Square Enix annonce que le jeu est reporté au 11 octobre prochain

Ce début d’année 2022 est bien chargé et même si tout semble se concentrer pendant ce premier trimestre, il fallait s’attendre à ce que certains jeux soient décalés afin de faire respirer le calendrier. Le gros report qui est annoncé aujourd’hui nous vient de Square Enix, qui annonce que Forspoken ne verra pas le jour en mai, comme cela était initialement prévu.

Un report pas si surprenant ?

Un message de l'équipe de développement de Forspoken. pic.twitter.com/Qz9bJgtzE0 — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 7, 2022

L’éditeur nous prévient via un message relayé sur les réseaux sociaux, en indiquant que Forspoken ne sortira plus le 24 mai, mais le 11 octobre prochain. Un retard d’un peu moins de cinq mois, qui s’explique par l’envie de l’équipe de fournir la meilleure expérience possible, tout en nous donnant rendez-vous pour bientôt (lors d’un PlayStation Showcase ?) pour en apprendre un peu plus sur le jeu.

A vrai dire, cette nouvelle ne sonne pas véritablement comme une surprise si vous avez suivi les dernières rumeurs en date. La semaine dernière, AccountNGT avait justement évoqué le cas de Forspoken en indiquant qu’un report était sur le point d’être annoncé. Il faut croire qu’il a vu juste, et cela vient renforcer la crédibilité de ses autres informations, même si on restera toujours prudents.

Forspoken est donc désormais attendu pour le 11 octobre prochain sur PC et PS5.