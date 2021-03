Hogwarts Legacy : Le lead designer Troy Leavitt quitte le projet

Hogwarts Legacy a fait beaucoup parler de lui cette semaine avec des informations sur l’éditeur de personnage du jeu, qui va visiblement permettre de créer des personnages transgenres en choisissant indépendamment du sexe la voix et le type de corps de son personnage. Ces informations surviennent après les nombreuses polémiques autour de J.K. Rowling, mais le titre a également été mis en avant dernièrement sur le positionnement de son lead designer sur la question féministe et sur le Gamergate. Aujourd’hui, on apprend qu’il quitte le projet.

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.

2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel.

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021