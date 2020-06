Hitman III : IO Interactive dévoile de nouvelles informations sur le jeu

Annoncé à l’occasion de la conférence PlayStation 5 il y a environ deux semaines, Hitman III s’est un peu plus dévoilé par l’intermédiaire d’un stream diffusé hier sur le compte Twitch officiel d’IO Interactive.

Mature, sérieux et sombre

Animé par Clemens Koch et Travis Barbour, développeur de communauté et community manager au sein du studio danois, la présentation a notamment permis d’apprendre que cet opus sera plus « mature, sérieux et sombre » que ceux commercialisés en 2017 et 2018. Le scénario sera aussi plus singulier et inclura certains éléments narratifs dans le gameplay sans pour autant restreindre la liberté d’approche.

Auto-édité par IO Interactive, le titre promet de donner accès à six lieux, dont Dubaï, dès le jour de sa sortie. Mais ce n’est pas tout puisque les missions, la progression, les objets et les skins de Hitman et Hitman 2 seront transférables en jeu.

Notez également que les deux membres de l’entreprise ont profité de l’événement pour révéler le casting principal du troisième épisode. Les joueurs et les joueuses auront le plaisir de retrouver David Bateson (Agent 47), John Hopkins (Lucas Grey), Jane Perry (Diana Burnwood) et Philip Rosch (The Constant). Quant à Isaura Barbe-Brown (Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald), elle remplace Michelle Asante dans le rôle d’Olivia Hall.

Hitman III sera disponible en janvier 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.