Hitman III : L’agent 47 reviendra sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X

L’agent 47 va de nouveau enfiler son costume de tueur à gages car Hitman III, toujours développé par IO Interactive, a été annoncé officiellement sur consoles actuelles et nouvelle génération. Et le bougre semble être loin d’en avoir fini avec Providence.

Un trailer et une petite balade à Dubaï

Pas forcément attendu plus que ça lors de l’event de Sony concernant la PS5, le troisième volet d’Hitman a bel et bien été officialisé. Chose pragmatique quand on voit comment se termine Hitman 2 et ses nombreuses mises à jour qui avaient rajouté du contenu en pagaille.

Outre un trailer qui met notre tueur à gages orné d’un code barre derrière la nuque en pleine action furtive contre providence qui le pourchasse, notre chauve national s’est aussi doré la pilule avec un peu de gameplay dévoilé à Dubaï. On y retrouvera vraisemblablement un niveau plus vertical qui prendra place dans une immense tour luxueuse en plein Dubaï. On imagine qu’il y aura encore une belle palanquée de manière de tuer nos différentes cibles.

Il ne nous manque plus qu’à voir encore plus de gameplay pour Hitman III afin d’y découvrir les nouveaux lieux exotiques. Sans trop se mouiller, il y a fort à parier que le soft s’annoncera dans la continuité des deux précédents volets, et qui peaufinera sûrement ses bases déjà solides. Même si le jeu ne sera toujours pas une révolution technique – ce sera toujours le moteur graphique Glacier qui sera employé -, on comptera sur la puissance de la PS5 voire le Xbox Series X pour nous donner certainement une optimisation et une possibilité d’affichage plus fournie et détaillée.

Incontestablement, on a hâte d’avoir entre nos mains la conclusion de cette trilogie, qui s’annonce comme dramatique et même plus sombre si l’on en croit la description du site officiel du soft. Qui plus est, les joueurs possédant les deux premiers volets pourront même importer les niveaux des précédents titres sans débourser le moindre centime.

Un geste d’IO Interactive qui est encore à saluer et pour terminer, on rappelle que Hitman III est prévu pour janvier 2021 sans plus de précisions sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.