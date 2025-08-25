Hermen Hulst revient sur le sujet des jeux service chez PlayStation et sur les leçons apprises

PlayStation veut détecter les potentiels échecs plus tôt

Parmi les 12 jeux service qui étaient en développement chez Sony, peu sont aujourd’hui encore en vie. Un signe que la stratégie employée par le constructeur n’est pas très payante, même si Hermen Hulst veut relativiser cela en voyant le bon côté des choses. Interrogé par Financial Times (relayé par Genki sur Twitter), le nombre de jeux de ce genre n’est pas l’essentiel, ce que recherche PlayStation avant tout, c’est d’offrir une variété de jeux :

« Le nombre de jeux service n’est pas si important. Ce qui compte pour moi, c’est la diversité des expériences des joueurs et des communautés. »

Il continue en indiquant que derrière ces échecs, il y a des leçons apprises qui permettront à Sony de mieux anticiper la suite en mettant l’accent sur la supervision de ces projets. Huslt fait comprendre que ce type de production va être scruté de manière plus rigoureuse, avec davantage de tests en interne, afin de savoir plus rapidement si un projet vaut le coup d’être lancé ou non :

« Je ne veux pas que les équipes jouent toujours la sécurité, mais j’aimerais que, en cas d’échec, nous échouions tôt et à moindre coût. […] Nous avons depuis mis en place des tests beaucoup plus rigoureux et plus fréquents. L’avantage de chaque échec… c’est que les gens comprennent désormais la nécessité de cette surveillance. Nous adoptons une approche très réfléchie concernant la création de licences… en comprenant comment un nouveau concept peut devenir une licence emblématique pour PlayStation, puis devenir une licence pour un public au-delà du monde du jeu vidéo. »

Aujourd’hui, le prochain jeu service à l’horizon de l’écurie des PlayStation Studios est Marathon. Un titre justement repoussé suite à des retours infructueux, et qui n’a désormais plus de date de sortie en attendant d’effectuer d’autres tests en interne durant les prochaines semaines.