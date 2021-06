Hello Neighbor 2 dévoile un trailer mettant en avant l’IA du voisin

Après le succès de Hello Neighbor, ce second épisode attise les convoitises et le trailer diffusé pendant la Guerilla Collective met en avant l’IA du personnage, ou plus particulièrement la façon dont l’IA apprend à anticiper les déplacements des joueurs.

Un M. Peterson plus intelligent que jamais ?

De retour à Raven Brooks, la ville emblématique de la licence, le joueur contrôle un journaliste qui s’est installé en face de M. Peterson, un voisin douteux qui serait peut-être coupable des fréquentes disparitions au sein de la ville. Dans ce nouvel épisode, il sera également possible d’interagir avec les différents résidents de la ville qui profiteront eux aussi d’une IA améliorée et évolutive du même type que celle de M. Peterson.

Cette nouvelle intelligence artificielle permet entre autres d’apprendre de façon continue en prenant comme référence les parties réalisées par les joueurs eux-mêmes. Hello Neighbor 2 est pour l’instant prévu pour sortir sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir mettre la main dessus.