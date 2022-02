Haven Studios : Le jeu PS5 de Jade Raymond et ses équipes fait parler de lui

L’année dernière, on apprenait que Jade Raymond, notamment connue pour avoir œuvré sur les prémices de la série Assassin’s Creed, rebondissait de son échec chez Google Stadia afin de fonder sa propre équipe, Haven Studios, qui va œuvrer sur un jeu PS5. Quelques mois plus tard, s’il est encore bien trop tôt pour avoir un aperçu du jeu sur lequel le studio travaille, Jade Raymond et ses équipes ont donné quelques détails sur son projet dans les colonnes du site Le Devoir, où ils évoquent notamment leur relation avec Sony.

Un monde persistant au programme

Pour fonder son studio, l’équipe de Jade Raymond explique tout d’abord avoir eu besoin de recueillir des fonds, et c’est là que Sony est entré en jeu. L’éditeur aurait alors proposé à Haven Studios de pitcher trois projets différents pour choisir le meilleur, mais finalement, le studio ne travaille bien que sur un seul jeu pour le moment. Ce dernier est décrit comme ayant « un environnement en ligne persistant et évolutif accessible par un PC ou une console PlayStation », et qui est même comparé à Rainbow Six Siege.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agira d’un shooter (le studio prônerait même l’inverse avec de l’inclusion et de la bienveillance au programme), mais plutôt d’un jeu connecté, ce qui fait forcément écho aux récentes déclarations de Sony qui voulait vouloir lancer 10 jeux services d’ici mars 2026.

Pour l’aider dans son projet, on apprend que Mark Cerny lui-même va aider Haven Studios sur ce prochain titre. L’architecte de la PS5 devrait alors permettre aux équipes d’exploiter au maximum la console, en leur livrant tous les secrets de cette dernière.

On n’en sait pas plus pour le moment, étant donné que le studio continue à recruter, mais le projet semble ambitieux.