Sony prévoit de lancer 10 jeux services d’ici mars 2026

Même si les échecs de jeux services s’accumulent au fil des années, le modèle est toujours très prisé par les éditeurs et peut effectivement rapporter gros. Il suffit de voir les derniers résultats financiers d’EA, complétement portés par Apex Legends, afin de s’en rendre compte. Et jusqu’ici, Sony et ses PlayStation Studios n’avaient pas encore investi ce terrain, mais comme cela a été précisé lors du dernier bilan financier du constructeur, les prochaines années promettent de changer ça.

Un risque qui peut rapporter gros

PlayStation says they plan to launch 10 live service games by March 2026 ~Via Sony Q3 Earnings Call pic.twitter.com/2Ud3ua7UnX — Shinobi602 (@shinobi602) February 2, 2022

Lors de son bilan concernant PlayStation, Sony a déclaré qu’il comptait lancer 10 jeux service d’ici la fin de l’année fiscale 2025/2026, en mars 2026. Une suite logique aux déclarations de Jim Ryan qui ont suivi le rachat de Bungie, où il affirmait s’intéresser à l’expertise du studio dans le domaine du jeu service, grâce au succès de Destiny 2.

On ne sait pas encore si ce chiffre s’appuie sur des projets existants ou simplement une prévision, mais rappelons que Firewalk Studios est déjà à l’oeuvre sur un jeu AAA multijoueur, tandis que des anciens de Treyarch (Deviation Games) travaillent aussi sur un jeu exclusif PlayStation. Cela ne veut pas dire pour autant que le rythme de jeux solos, si ancrés dans l’ADN PlayStation, va diminuer, mais on comprend simplement un peu mieux les rachats les plus récents et les partenariats en cours.