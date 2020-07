Halo Infinite : Le mode multijoueur serait free-to-play selon un revendeur irlandais

Quelques heures seulement après les déclarations de 343 Industries concernant la qualité graphique du gameplay de Halo Infinite montré lors du dernier Xbox Games Showcase, une rumeur provenant du revendeur irlandais Smyths Toys affirme que le mode multijoueur du FPS serait free-to-play.

Un mode Arena en 120 fps sur Xbox Series X ?

Bien que l’information ait été supprimée quelques instants après son apparition, IGN US explique que, plus tôt ce matin, on pouvait lire ceci sur le site de Smyths Toys : « La légendaire série Halo est de retour avec la plus grande campagne pour Master Chief à ce jour et une expérience multijoueur free-to-play inédite. »

Notez aussi que selon Windows Central et l’insider Xbox Klobrille, il inclura un Battle Pass, des éléments cosmétiques et que le mode Arena tournera à 120 fps sur Xbox Series X. Reste maintenant à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et nous devrions avoir la réponse dans les semaines ou mois à venir.

Halo Infinite sortira sur PC, via le Microsoft Store et Steam, Xbox One, Xbox Series X et le Xbox Game Pass en fin d’année.