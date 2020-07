Halo Infinite : 343 Industries s’exprime sur la qualité graphique de la démo

Sous le feu des critiques depuis plus d’une semaine, la qualité graphique de la vidéo de gameplay de Halo Infinite diffusée lors du Xbox Games Showcase a toujours beaucoup de mal à satisfaire les fans. Après avoir laissé le champ libre à Aaron Greenberg pour s’exprimer sur le sujet, 343 Industries sort du silence et confirme avoir encore du travail à fournir pour améliorer cet aspect du FPS.

Un monde magnifique à explorer au lancement

Par l’intermédiaire du forum Halowaypoint, le studio américain a indiqué avoir lu tous les commentaires négatifs, y compris ceux de Digital Foundry, concernant les personnages et les objets qui paraissaient plats, simplistes et plastiques ainsi que l’éclairage qui semblait bien terne : « À bien des égards, nous sommes d’accord ici pour dire que nous avons du travail à fournir pour améliorer le rendu et la fidélité visuelle du jeu avant sa sortie. »

Il ajoute que « la version utilisée pour exécuter la démo de la campagne était en cours de développement depuis plusieurs semaines, avec une variété d’éléments graphiques et de systèmes de jeu en cours de finition et de perfectionnement. (…) Nous n’avons pas encore de résultats à partager mais l’équipe travaille le plus rapidement possible pour répondre aux critiques concernant les détails, la clarté et la fidélité globale du titre. »

L’entreprise conclut de la façon suivante : « L’équipe s’engage et garantit qu’il y aura un monde ouvert magnifique à explorer lorsque les joueurs se lanceront dans la partie. »

Multi ou pas multi ?

Toujours via le long post publié sur le forum, 343 Industries s’est exprimé sur la direction artistique générale du jeu qui a également été pointée du doigt par les joueurs et les joueuses en déclarant que « sur la base de nos leçons tirées de Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2, ainsi que des solides commentaires de la communauté, nous avons décidé de revenir à l’héritage esthétique qui définissait la trilogie originale. »

Un choix assumé à 100% par les développeurs et sur lequel ils ne comptent pas faire machine arrière : « Bien que nous comprenions que ce ne soit pas la préférence personnelle de tout le monde, nous maintenons cette décision et sommes heureux de la partager avec les fans du monde entier. »

Notez aussi que le studio a indiqué de manière assez vague que la crise sanitaire a eu un impact sur la conception du mode multijoueur. Bien que le community director Brian Jarrard ait confirmé sa présence au lancement plus tôt cette semaine, il semble aujourd’hui difficile de savoir si ce sera vraiment le cas et surtout quelles fonctionnalités seront présentes le jour J. La réponse sera donnée dans les semaines ou mois à venir.

Halo Infinite sortira en fin d’année sur PC, via le Microsoft Store et Steam, Xbox One, Xbox Series X et le Xbox Game Pass. Sa campagne nous emmènera à la découverte du Halo Zêta.