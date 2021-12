Halo Infinite : La campagne solo a droit à son trailer de lancement

Avec le lancement en bêta du mode multijoueur, qui fait beaucoup parler de lui, on en oublierait presque que Halo Infinite n’est techniquement pas encore sorti. Master Chief prépare doucement son arrivée avec un mode solo très attendu, qui se dévoile aujourd’hui un peu plus dans un nouveau trailer, qui fait office de trailer de lancement.

Une campagne solo qui s’annonce épique

Notre héros armée de son armure fétiche va s’aventurer vers de nouveaux dangers dans cette campagne solo de Halo Infinite, en faisant face à des ennemis plus redoutables que jamais, qui mettent en péril la survie de l’humanité. Il devra alors secourir des alliés au sein du Halo Zeta avant d’aller se confronter à Escharum.

Cette campagne de Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement.