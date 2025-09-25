Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5

Une licence à ne jamais enterrer trop vite

En 2022, le retour de la licence avec Gungrave G.O.R.E avait suscité l’enthousiasme d’une communauté de fans attachée à cette série ayant connu ses lettres de noblesse sur PS2. Malheureusement, son orientation old-school et plusieurs défauts notables n’avaient pas fait l’unanimité. Avec un univers imaginé par le mangaka Yasuhiro Nightow (Trigun) et de fortes inspirations tirées de la saga Devil May Cry, Gungrave G.O.R.E : Blood Heat semble toutefois avoir les atouts nécessaires pour proposer une bonne dose d’action frénétique.

C’est l’occasion pour le studio IGGYMOB de corriger les erreurs du passé tout en enrichissant le contenu. Gungrave G.O.R.E : Blood Heat est donc une version « reconstruite » (pour ne pas dire remake) sous Unreal Engine 5 de l’opus sorti il y a trois ans. Les animations des personnages ont été revues et le passage d’une commande à 8 directions à une commande à 360 degrés permet des mouvements plus naturels selon les développeurs. On peut également s’attendre à un système de combat amélioré, des IA ennemies retravaillées et de nouveaux personnages jouables.

Gungrave G.O.R.E : Blood Heat na pas encore de date de sortie mais verra le jour sur PS5, Xbox Series et PC.