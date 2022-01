La version 2.4 de Genshin Impact a introduit un nouveau personnage 5 étoiles en la personne de Shenhe, mais également une nouvelle héroïne 4 étoiles, Yun Jin. On fait le point sur les capacités de cette dernière afin de voir s’il faut chercher à l’invoquer ou non, et on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur Yun Jin.

Présentation de Yun Jin

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Geo ( )

: Geo ( ) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Kotori Koiwai

: Kotori Koiwai Anniversaire : 21 mai

: 21 mai Date d’arrivée bannière Yun Jin : mercredi 05 janvier 2022

Description officielle : « Une talentueuse chanteuse d’opéra et une dramaturge très célèbre à Liyue. Son style unique, doux et élégant, lui ressemble beaucoup. »

Compétence Yun Jin

Compétences actives

Attaque normale – Caresse des nuages : Yun Jin peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs.

: Yun Jin peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs. Attaque chargée : Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route.

: Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Epanouissement ouvert : Bien que maître Yun ne fasse que jouer la comédie lors de ses combats sur scène, ses talents avec une lance sont bien réels. Appui simple : Brandit sa lance pour caresser les nuages, infligeant des dégâts Géo. Appui long : Adopte la posture de l’épanouissement ouvert pour se charger, formant ainsi un bouclier. L’absorption des dégâts du bouclier se fait en fonction des PV max de Yun Jin, et il est efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques. Le bouclier dure jusqu’à ce qu’elle finisse de libérer sa compétence élémentaire. Lorsque vous relâchez la compétence, que la durée prend fin ou que le bouclier est détruit, Yun Jin libère l’énergie stockée sous forme d’attaque, infligeant des dégâts Géo. En fonction du temps passé à charger, une attaque de 1e ou 2e charge sera déclenchée.

: Bien que maître Yun ne fasse que jouer la comédie lors de ses combats sur scène, ses talents avec une lance sont bien réels. Bannière de rupture des falaises : Inflige des dégâts Géo de zone et procure aux membres de l’équipe à proximité une formation de bannière de nuagerie. Formation de bannière de nuagerie : Lorsqu’un personnage inflige des dégâts d’attaque normale à un ennemi, les dégâts infligés augmentent en fonction de la défense de Yun Jin. Les effets de la formation de bannière de nuagerie disparaissent à la fin de sa durée ou après avoir activé un certain nombre de cumuls. Lorsqu’un attaque normal touche plusieurs ennemis en même temps, les cumuls sont consommés selon le nombre d’ennemis touchés. Les cumuls de formation de bannière de nuagerie son calculés indépendamment pour tous les personnages de l’équipe.



Compétences passives

Nutrition optimisée : 12% de chances d’obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui a des effets sur l’exploration.

: 12% de chances d’obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui a des effets sur l’exploration. Fidèle à soi-même : Lorsque Yun Jin utilise Epanouissement ouvert au moment exact où elle est attaquée, elle déclenche sa deuxième charge.

: Lorsque Yun Jin utilise Epanouissement ouvert au moment exact où elle est attaquée, elle déclenche sa deuxième charge. Rejet des conventions : Lorsque l’équipe comprend des personnages de 1/2/3/4 types élémentaires, le bonus de dégâts d’attaque normale accordé par une formation de bannière de nuagerie augmente davantage d’une valeur équivalente à 2,5%/5%/7,5%/11,5% de la défense de Yun Jin.

Constellation

Galop vaudevillesque : Réduit le temps de recharge d’Epanouissement ouvert de 18%.

: Réduit le temps de recharge d’Epanouissement ouvert de 18%. Myriade d’accessoires : Après avoir utilisé Bannière de rupture des falaises, les dégâts des attaques normales de tous les personnages de l’équipes à proximité augmentent de 15% pendant 12 secondes.

: Après avoir utilisé Bannière de rupture des falaises, les dégâts des attaques normales de tous les personnages de l’équipes à proximité augmentent de 15% pendant 12 secondes. Drapeau maritime : Niveau d’aptitude Bannière de rupture des falaises +3.

: Niveau d’aptitude Bannière de rupture des falaises +3. Le tranchant d’une fleur : Lorsque Yun Jin déclenche une réaction de Cristallisation, sa défense augmente de 20% pendant 12 secondes.

: Lorsque Yun Jin déclenche une réaction de Cristallisation, sa défense augmente de 20% pendant 12 secondes. Célébrité à travers les terres : Niveau d’aptitude Epanouissement ouvert +3.

: Niveau d’aptitude Epanouissement ouvert +3. Harmonie esthétique : Lorsqu’un personnage est affecté par une formation de bannière de nuagerie, la vitesse d’attaque de ses attaques normales augmente de 12%.

Comment jouer Yun Jin

Yun Jin sera souvent en dehors du terrain étant donné son statut de soutien. Elle sera utile en défense avec sa contre-attaque similaire à Beidou, qui peut être très utile d’autant plus qu’elle va booster vos autres personnages. On préférera ainsi utiliser l’appui long sur sa compétence élémentaire, avec le bon timing.

Il suffit ensuite de lâcher son ulti pour changer de personnage et booster les attaques normales des autres personnages.

Avec qui jouer Yun Jin ?

L’avantage de Yun Jin, c’est qu’elle rentre dans énormément de compositions différentes. Vous pouvez ainsi la jouer avec presque tout le monde. Que ce soit dans les teams full Géo (pour booster Noelle ou Itto) ou bien des teams avec 4 éléments différents pour profiter au mieux des boosts de Yun Jin. Elle sert également de support pour les personnages comme Yoimiya, qui attaque principalement avec des attaques normales.

Meilleur équipement Yun Jin

Quelle arme pour Yun Jin ?

Scion de la victoire (4 étoiles) : Va augmenter le taux critique des attaques.

(4 étoiles) : Va augmenter le taux critique des attaques. Lance de Favonius (4 étoiles) : Parfaite pour équilibrer le personnage s’il vous manque de la recharge d’énergie.

Meilleur set pour Yun Jin

Coquille des Rêves (4 pièces) : Va grandement augmenter la défense de Yun Jin, sans même qu’elle ne soit sur le terrain.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : DEF % > Recharge d’énergie

: DEF % > Recharge d’énergie Coupe : DEF %

: DEF % Coiffe/Couronne : Taux Critique > DEF %

Quelles sub-statistiques en premier pour Yun Jin ?

Défense Energie Recharge Taux Critique Dégâts Critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Yun Jin

Matériaux d’élévation Yun Jin

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Yun Jin :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Lys Verni / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Lys Verni / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Régalia de faille / 10 x Lys Verni / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Régalia de faille / 10 x Lys Verni / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Régalia de faille / 20 x Lys Verni / 12 x Masque sale / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Régalia de faille / 20 x Lys Verni / 12 x Masque sale / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Régalia de faille / 30 x Lys Verni / 18 x Masque sale / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Régalia de faille / 30 x Lys Verni / 18 x Masque sale / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Régalia de faille / 45 x Lys Verni / 12 x Masque brisé / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Régalia de faille / 45 x Lys Verni / 12 x Masque brisé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Topaze Prithiva / 20 x Régalia de faille / 60 x Lys Verni / 24 x Masque brisé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Yun Jin

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Yun Jin :

Enseignement de la Diligence / Guide de la Diligence / Philosophie de la Diligence

Masque endommagé / Masque sale / Masque brisé

Coeur de cendre

Genshin Impact est accessible gratuitement sur PC, PlayStation 4 & 5 et smartphones. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.