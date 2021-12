Après une mise à jour 2.2 un peu timide en termes de nouveaux personnages, Genshin Impact apporte de nouveaux visages avec la 2.3. On a Gorou, mais surtout Arataki Itto, le nouveau personnage Géo 5 étoiles. Avec son charisme et sa grosse claymore, Arataki Itto était très attendu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Présentation de Arataki Itto

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Geo ( )

: Geo ( ) Arme : Claymore

: Claymore Seiyū : Takanori Nishikawa

: Takanori Nishikawa Anniversaire : 1er juin

: 1er juin Date d’arrivée bannière Arataki Itto : 14 décembre 2021

Description officielle : « Descendant d’Oni, c’est un homme intrépide au cœur vaillant et à l’esprit ardent. Il est aussi rapide que le vent et puissant que l’éclair. »

Compétence Arataki Itto

Compétences actives

Attaque normale (Légende de la Baston) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Lorsque son 2ème et 4ème coup touchent un ennemi, Itto gagne respectivement 1 et 2 cumuls de Mégaforce superlative. Itto peut détenir un maximum de 5 cumuls de Mégaforce Superlative, et chaque fois que cet effet se déclenche, la durée des cumuls en sa possession est réinitialisée. De plus, l’enchaînement d’attaques normales d’Itto ne sera pas réinitialisé pendant une courte période après Zetsugi anti-démon : Catapultage d’Akaushi ou l’initiation d’un sprint.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Lorsque son 2ème et 4ème coup touchent un ennemi, Itto gagne respectivement 1 et 2 cumuls de Mégaforce superlative. Itto peut détenir un maximum de 5 cumuls de Mégaforce Superlative, et chaque fois que cet effet se déclenche, la durée des cumuls en sa possession est réinitialisée. De plus, l’enchaînement d’attaques normales d’Itto ne sera pas réinitialisé pendant une courte période après Zetsugi anti-démon : Catapultage d’Akaushi ou l’initiation d’un sprint. Attaque chargée : Lorsque vous maintenez appuyé pour lancer une attaque chargée tout en possédant des cumuls de Mégaforce superlative, vous pouvez effectuer des kesa giri d’Arataki sans consommer d’endurance. Chaque kesa giri consommera à la place un cumul de Mégaforce superlative. Lorsque le dernier cumul de Mégaforce est consommé, Itto libère une attaque finale très puissante.

: Lorsque vous maintenez appuyé pour lancer une attaque chargée tout en possédant des cumuls de Mégaforce superlative, vous pouvez effectuer des kesa giri d’Arataki sans consommer d’endurance. Chaque kesa giri consommera à la place un cumul de Mégaforce superlative. Lorsque le dernier cumul de Mégaforce est consommé, Itto libère une attaque finale très puissante. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Zetsugi anti-démon Catapultage d’akaushi : Projette Ushi, le jeune taureau akaushi et membre auxiliaire du gang Arataki, pour infliger des dégâts Géo. Lorsqu’Ushi touche un ennemi, il accorde à Arataki Itto 1 cumul de Mégaforce superlative. Ushi reste ensuite sur le terrain et apporte son aide des façons suivantes : Il nargue les ennemis proches et attire leur attention. Il hérite d’un pourcentage des PV max d’Arataki Itto Lorsqu’il subit des dégâts, il accorde à Arataki Itto 1 cumul de Mégaforce superlative. Un cumul peut être obtenu une fois toutes les 2 s de cette manière. Si ses PV sont épuisés ou si la durée arrive à terme, il s’enfuit tout en accordant à Arataki Itto 1 cumul de Mégaforce superlative. Appui long : Ajuste la direction du jet. Ushi est considéré comme une construction Géo, et Arataki Itto ne peut générer qu’un seul Ushi à la fois.

: Projette Ushi, le jeune taureau akaushi et membre auxiliaire du gang Arataki, pour infliger des dégâts Géo. Lorsqu’Ushi touche un ennemi, il accorde à Arataki Itto 1 cumul de Mégaforce superlative. Ushi reste ensuite sur le terrain et apporte son aide des façons suivantes : Roi oni maléfique Avènement d’Itto : Il est temps de montrer la puissance du gang Arataki ! Itto laisse émerger son Roi oni courroucé intérieur pendant un certain temps, utilisant son kanabo de Roi oni au combat. Les effets du Roi oni courroucé prennent fin lorsqu’Arataki Itto quitte le champ de bataille. Les caractéristiques suivantes s’appliquent : Les attaques normales, chargées et plongeantes sont imprégnées de Dégâts Géo ne pouvant pas être enchantés. La VIT d’attaque des attaques normales d’Itto augmente, et son ATQ sera augmentée en fonction de sa DÉF. Lorsque le 1er ou 3e coup de son attaque normale touche un ennemi, Arataki Itto obtient 1 cumul de Mégaforce superlative. Les RÉS élémentaires et physique d’Arataki Itto diminuent de 20 %.

: Il est temps de montrer la puissance du gang Arataki ! Itto laisse émerger son Roi oni courroucé intérieur pendant un certain temps, utilisant son kanabo de Roi oni au combat. Les effets du Roi oni courroucé prennent fin lorsqu’Arataki Itto quitte le champ de bataille. Les caractéristiques suivantes s’appliquent :

Compétences passives

Arataki au Top : Lorsqu’Arataki Itto effectue une série de kesa giri d’Arataki, il obtient les effets suivants : Chaque frappe augmente la vitesse d’attaque de la prochaine de 10 %. La vitesse d’attaque peut être augmentée de 30 % max de cette manière. Sa résistance à l’interruption augmente. Ces effets prennent fin lorsqu’Arataki Itto arrête d’utiliser cette série d’attaques.

Lorsqu’Arataki Itto effectue une série de kesa giri d’Arataki, il obtient les effets suivants : Lignée de l’Oni cramoisi : Les dégâts infligés par les kesa giri d’Arataki augmentent d’une valeur équivalant à 35 % de la Défense d’Arataki Itto.

: Les dégâts infligés par les kesa giri d’Arataki augmentent d’une valeur équivalant à 35 % de la Défense d’Arataki Itto. Castor au rapport : Lorsqu’un personnage de l’équipe utilise des attaques pour obtenir du bois d’un arbre, il a 25 % de chances d’obtenir un morceau de bois supplémentaire.

Constellation

Du calme et on écoute : Après avoir utilisé Roi oni maléfique : Avènement d’Itto, Arataki Itto gagne 2 cumuls de Mégaforce superlative. Après 1 seconde, Itto gagne 1 cumul de Mégaforce superlative toutes les 0,5 sec pendant 1,5 sec.

: Après avoir utilisé Roi oni maléfique : Avènement d’Itto, Arataki Itto gagne 2 cumuls de Mégaforce superlative. Après 1 seconde, Itto gagne 1 cumul de Mégaforce superlative toutes les 0,5 sec pendant 1,5 sec. Baston générale : Après avoir utilisé Roi oni maléfique : Avènement d’Itto, chaque personnage de l’équipe de type Géo permet de diminuer le Temps de Recharge de cette aptitude de 1,5 seconde et de restaurer l’énergie élémentaire d’Arataki Itto de 6 pts. Le Temps de Recharge peut être diminué d’un maximum de 4,5 seconde et l’énergie élémentaire peut être restaurée d’un maximum de 18 pts de cette manière.

: Après avoir utilisé Roi oni maléfique : Avènement d’Itto, chaque personnage de l’équipe de type Géo permet de diminuer le Temps de Recharge de cette aptitude de 1,5 seconde et de restaurer l’énergie élémentaire d’Arataki Itto de 6 pts. Le Temps de Recharge peut être diminué d’un maximum de 4,5 seconde et l’énergie élémentaire peut être restaurée d’un maximum de 18 pts de cette manière. Le taureau par les cornes : Niveau d’aptitude Zetsugi anti-démon : Catapultage d’akaushi +3.

: Niveau d’aptitude Zetsugi anti-démon : Catapultage d’akaushi +3. Au pain sec et à l’eau : Lorsque l’état de Roi oni courroucé accordé par Roi oni maléfique : Avènement d’Itto prend fin, la Défense et l’Attaque de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 20 % pendant 10 secondes

: Lorsque l’état de Roi oni courroucé accordé par Roi oni maléfique : Avènement d’Itto prend fin, la Défense et l’Attaque de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 20 % pendant 10 secondes Une décennie de renommée à Hanamizaka : Niveau d’aptitude Roi oni maléfique : Avènement d’Itto +3.

: Niveau d’aptitude Roi oni maléfique : Avènement d’Itto +3. Arataki Itto, présent : Les Dégâts Critiques des attaques chargées d’Arataki Itto augmentent de 70 %. De plus, lorsqu’il utilise une série de kesa giri d’Arataki, il a 50 % de chances de ne pas consommer de Mégaforce superlative.

Comment jouer Arataki Itto

Il faut savoir qu’Arataki Itto est un main DPS. Il est assez comparable à Xiao dans le sens où l’on va principalement se focaliser sur ses attaques, sans trop se soucier du reste de l’équipe, qui sera surtout là pour apporter des particules, de la résonance élémentaire et éventuellement un peu de soin dans les moments critiques.

On ne va pas se mentir, Itto est un gros bourrin. Vous pouvez utiliser sa compétence élémentaire dès que disponible, ce qui permettra d’accorder un bonus régulier. L’ulti est aussi le moment le plus impactant, puisqu’il tapera très fort.

Notez que si vous changez de personnages, vous ne gardez pas votre ulti. Pensez à bien tourner entre vos personnages pour les particules et assurer l’ulti dès que possible. Mais vous n’avez pas de rotations spéciales à faire. Précision importante : Itto est difficile à interrompre et en plus, son combo ne recommence pas du début lors du dash, donc n’hésitez pas à en profiter.

Avec qui jouer Arataki Itto ?

Arataki Itto est un main DPS mais qui doit absolument se jouer avec un ou plusieurs personnages Geo. Bien que très solide grâce à sa Défense, il a surtout besoin de batterie Geo puisque son ulti requiert beaucoup de particules. Ainsi, l’arrivée de Gorou en même temps n’est pas anodine pusiqu’il est un très bon compagnon :

Arataki Itto – Gorou – Zhongli – Albedo

Arataki Itto – Gorou – Zhongli – Benett

Arataki Itto – Gorou – Zhongli – Fishl

Arataki Itto – Gorou – Noelle

Il est donc primordial d’avoir une team très axé sur l’élément Géo.

Meilleur équipement Arataki Itto

Quelle arme pour Arataki Itto ?

Brise-pierre de corne Rouge (5★) : La nouvelle arme déployée pour Itto est logiquement sa meilleure arme. Celle-ci permet d’avoir un bonus de coup critique non négligeable et son passif lui permet d’augmenter la défense et les dégâts des attaques en fonction de la défense. De loin la meilleure.

: La nouvelle arme déployée pour Itto est logiquement sa meilleure arme. Celle-ci permet d’avoir un bonus de coup critique non négligeable et son passif lui permet d’augmenter la défense et les dégâts des attaques en fonction de la défense. De loin la meilleure. Ossature du dragon (4★) : Une épée qui donne du taux critique, et qui permet d’augmenter les dégâts. Elle n’est pas la meilleure mais reste très abordable puisque c’est l’arme du battle pass.

: Une épée qui donne du taux critique, et qui permet d’augmenter les dégâts. Elle n’est pas la meilleure mais reste très abordable puisque c’est l’arme du battle pass. Ombre immaculée (4★) : Une bonne alternative pour les joueurs et joueuses free-to-play, qui va augmenter la défense.

Meilleur set pour Arataki Itto

Arataki Itto va devoir se focaliser sur la Défense puis sur l’énergie recharge. Le choix est donc très vite porté sur le set Coquille des rêves opulents, qui est indéniablement le vrai seul set viable pour lui.

Coquille des rêves opulents (4 pièces) : C’est de loin le meilleur set. Sauf si vous n’avez pas la possibilité de le farmer, on vous conseille de miser sur celui-ci, ce qui permettra d’augmenter la défense du personnage

(4 pièces) : C’est de loin le meilleur set. Sauf si vous n’avez pas la possibilité de le farmer, on vous conseille de miser sur celui-ci, ce qui permettra d’augmenter la défense du personnage Météore Inversé (4 pièces) : Une alternative avec un set moins récent, et si vous jouez avec un personnage tel que Zhongli ou Diona, pour le bonus bouclier

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : DEF %

: DEF % Coupe : Dégâts Géo > DEF %

: Dégâts Géo > DEF % Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Arataki Itto ?

Energie Recharge Taux Critique / Dégâts Critiques DEF % DEF ATK %

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Arataki Itto

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Arataki Itto :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Scarabuto / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Scarabuto / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Régalia de Faille / 10 x Scarabuto / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Régalia de Faille / 10 x Scarabuto / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Régalia de Faille / 20 x Scarabuto / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Régalia de Faille / 20 x Scarabuto / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Régalia de Faille / 30 x Scarabuto / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Régalia de Faille / 30 x Scarabuto / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Régalia de Faille / 45 x Scarabuto / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Régalia de Faille / 45 x Scarabuto / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Topaze Prithiva / 20 x Régalia de Faille / 60 x Scarabuto / 24 x Essence de Blob / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Arataki Itto

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Arataki Itto:

9 x Enseignement de l’Élégance / 63 x Guide de l’Élégance / 114 x Philosophie de l’Élégance

18 x Bave de Blob / 93 x Mucus de Blob / 66 x Essence de Blob

18 x Cœur de Cendre

Genshin Impact est accessible gratuitement sur PC, PlayStation et smartphones. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.