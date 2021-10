Si vous avez déjà commencé Far Cry 6, vous avez sans doute remarqué plusieurs mouvements que l’on peut faire. Parmi ces derniers, il y a la glissade, pour se cacher furtivement et rapidement mais aussi pour dévaler rapidement des falaises et autres pentes. L’un des trophées/succès du jeu s’appelle Le toboggan des grands et demande de « Glissez sur 200 mètres en une fois ». Mais alors comment faire pour glisser une si longue distance en une fois ? Et surtout, où peut-on réaliser cette prouesse ?

Emplacement pour glisser sur 200 mètres en une fois

Pour cela, rendez-vous dans la province de Noventarmas dans la Valle de Oro. Dirigez-vous sur le point indiqué sur nos captures d’écran pour trouver une montagne qui peut être escaladé depuis plusieurs endroits. Celle-ci se situe au sud de l’Escarpement du Bandido.

On vous conseille de suivre le chemin sécurisé (en bleu) pour arriver à un endroit où il y a un atelier (comme sur notre premier screenshot). A partir de là, vous pourrez aisément grimper cette colline et arriver à son sommet.

Comment faire pour glisser ?

Une fois arrivé au sommet via ce chemin, vous apercevrez sur votre gauche un petit passage entre deux rochers et surtout, deux panneaux. Ces derniers indiquent de ne pas glisser… Comme par hasard ! Vous l’avez compris, votre terrain de glisse pour obtenir le trophée se situe là.

Maintenant, il suffit simplement de glisser à partir de là. Pour glisser comme il faut, vous devez vous rapprocher du bord, donner un petit coup de sprint et appuyer sur la touche de glissage (rond sur PlayStation) et surtout, maintenir cette touche tout du long. Vous pouvez aussi vous orienter avec le joystick, mais il ne sera pas nécessaire de le faire particulièrement, pensez juste à éviter le rocher que vous croiserez vers le dernier tiers.

Et voilà, vous avez glissé sur 200 mètres et avez obtenu par la même occasion le trophée/succès Le toboggan des grands Glissez sur 200 mètres en une fois. Pour d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry 6.