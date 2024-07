Comment monter rapidement de niveau ?

Si vous venez de vous lancer dans The First Descendant ou que vous avez déjà quelques heures à votre actif mais que vous souhaitez rapidement atteindre le niveau maximal, sachez qu’il y a plusieurs acteurs pour rapidement gagner de l’expérience. En plus de l’astuce que l’on vous donne en bas d’article et qui est assurément la meilleure mission pour aller le plus vite possible, il y a certaines choses à savoir en plus.

On vous conseille notamment de suivre les quêtes principales (symbolisées par les icones violettes) sans vous soucier du reste et notamment de l’optimisation. Celles-ci octroient suffisamment de points d’XP pour bien avancer, tout en glanant quelques niveaux au détriment des monstres abattus. Les instances et autres colosses peuvent aussi vous aider à cette tâche. Les niveaux gagnés vous permettront d’améliorer vos PV max, votre bouclier, vos PM, votre puissance de défense ou encore la récupération de votre bouclier, mais joueront aussi sur votre niveau de maîtrise.

Meilleure mission pour XP facilement

Cependant, si vous recherchez le meilleur endroit pour XP rapidement, alors rendez-vous dans la région de Kingston. Plus précisément, dans la région nord, appelée « La Grand-Place » et lancez la mission appelée « Protection des ressources d’Albion à Kingston », symbolisée par une icône bleue. Lancez la mission et réalisez-la le plus de fois possible !

Celle-ci se débloque assez tôt dans l’aventure. Il faut avoir vaincu Greg dans la quête principale, ce qui est l’une des premières missions importantes dans la région de Kingston. Vous pourrez ensuite vous atteler à cette mission, qui est globalement un mode survie où il faut résister à un maximum de vagues d’adversaires.

Après la septième vague, il est proposé soit de continuer, soit d’abandonner là et de repartir avec les récompenses reçues. Si vous continuez, vous remettez en jeu vos récompenses. A vous de voir ce que vous souhaitez faire, bien que l’on vous conseille de voir en fonction de votre groupe. Si c’est facile, continuez. Vous récupérez des bonus à certains paliers et vous pouvez décider de partir au prochain (7, 10, 14, 18 et 21).

De toute façon, l’objectif ici est de gagner rapidement de l’expérience, donc enchaînez le plus possible cette mission. Pour notre part, nous avions gagné une bonne dizaine de niveaux en seulement une vingtaine de minutes. Et on aurait sans doute pu optimiser cela davantage.

Comment gagner de l’XP ?

Bien sûr, ce n’est pas le seul moyen pour augmenter son niveau. Mais si vous voulez maximiser votre ascension, c’est bien cette mission qu’il faut réaliser. On vous passe en revue les autres moyens qui font gagner de l’XP.

Opérations spéciales multijoueurs

C’est une bonne alternative, ce qui permet aussi de varier les expériences. Vous pouvez lancer des opérations spéciales, qui sont grossièrement des instances à réaliser avec d’autres joueurs et joueuses, se soldant généralement par un boss à abattre. C’est un peu plus long, et cela peut prendre entre 10 et 30 minutes selon votre groupe et selon l’opération spéciale. L’avantage ici, est que vous pouvez repartir avec du butin, des armes et parfois des modules pour avancer sur vos recherches.

Vaincre des ennemis

C’est bête mais simple : chaque adversaire battu vous rapporte un (faible) montant d’expérience. Evidemment, on ne vous conseille pas de seulement faire ça mais c’est toujours bon à savoir.

Terminer les quêtes

Là encore, cela coule de source et on l’évoque un peu plus haut. Mais concentrez-vous simplement sur les quêtes principales et secondaires, cela vous permettra d’augmenter votre niveau facilement tout en variant un peu les expériences.

Vérifiez votre équipement

Certains de vos composants externes peuvent donner un (très) léger boost d’expérience (mais aussi de gains en or, etc…). Si vous voulez absolument maximiser votre montée en niveau, pensez à les équiper. C’est un passif assez rare et pas franchement prioritaire mais c’est toujours bon à prendre.

Acheter des boosts

Free-to-play oblige, The First Descendant n’oublie pas qu’il est aussi là pour se faire de l’argent sur notre dos. Dans la boutique, il est possible d’acheter des bonus de 30% à l’expérience gagnée, ce qui, forcément, boost pas mal votre montée en niveau. A noter que pour le lancement et pour s’excuser des problèmes de serveur, les développeurs en ont fourni en cadeau. Si vous avez lancé le jeu dans les premiers jours, vérifiez votre boîte aux lettres !

Quel est le niveau maximum de The First Descendant ?

Au lancement du jeu, en juillet 2024, le niveau maximum est fixé à 40. On ne sait pas si cette limite évoluera au fil du temps. On vous donne d’autres astuces dans notre guide complet de The First Descendant.