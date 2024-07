Tous les codes d’erreur The First Descendant

Hormis les traditionnels problèmes de serveurs, The First Descendant peut aussi connaître quelques soucis. Soit liés au jeu en lui-même, soit à votre configuration ou un problème d’optimisation. Voici les principaux codes d’erreur que vous pouvez avoir :

0xE3010502

0xE3010503

0xE3010504

0xE3010505

0xE3010507

0xE3010508

0xE3020101

0xE5000104

0xE3010509

0xE5000103

0xE5000105

0xE5000109

0xE5000101

0xE5000102

Voici ce qu’il faut faire pour les résoudre :

0xE3010502 : Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le

: Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le 0xE3010503 : Si une fenêtre contextuelle Nexon Game Security apparaît au démarrage du jeu, cliquez sur « Oui », puis exécutez le jeu.

: Si une fenêtre contextuelle Nexon Game Security apparaît au démarrage du jeu, cliquez sur « Oui », puis exécutez le jeu. 0xE3010504 : Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le

: Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le 0xE3010505 + 0xE3010507 + 0xE3010508 + 0xE3020101 + 0xE5000104 : – Autorisez le dossier BlackCipher dans les paramètres de votre antivirus ou de votre pare-feu, puis essayez à nouveau d’exécuter le jeu et/ou Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le

: – Autorisez le dossier BlackCipher dans les paramètres de votre antivirus ou de votre pare-feu, puis essayez à nouveau d’exécuter le jeu et/ou Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le 0xE3010509 + 0xE5000103 + 0xE5000105 + 0xE5000109 : Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le

: Supprimez le fichier NGService du dossier d’installation du jeu et réinstallez-le 0xE5000101 + 0xE5000102 : Veuillez que exceptions pour le dossier du jeu et le dossier BlackCipher ont bien été ajoutés à votre pare-feu, puis essayez de l’exécuter à nouveau.

Vérifiez également que le dossier du jeu est complet et n’hésitez pas à le réinstaller.

Vérifiez l’intégrité des fichiers du jeu

Pour vérifier l’intégrité des fichiers, faites :

Clic droit sur le nom du jeu dans votre bibliothèque Steam

Cliquez sur « Propriétés »

Dans l’onglet « Fichiers installés », faites « Vérifier l’intégrité des fichiers du jeu »

Si les problèmes persistent, contactez les développeurs via leur formulaire d’aide.

Comment résoudre le code d’erreur LE:13

Malheureusement, comme assez régulièrement avec les jeux en ligne, le lancement de The First Descendant a connu quelques soucis. Parmi les problèmes récurrents, autre que l’instabilité des serveurs, était le code d’erreur LE:13. Mais alors, pourquoi se produit-il ? Comment l’éviter ? Que faire pour corriger le code d’erreur LE:13 ?

Le code d’erreur LE;13 se produit lorsqu’un joueur ou une joueuse ne parvient pas à entrer dans le jeu en raison d’une échec de connexion. Il s’agit bien d’un problème de connexion aux serveurs, et non d’un souci lié à votre compte ou à vos informations. Si vous souhaitez résoudre ce problème, quittez entièrement l’application, et relancez ensuite le jeu.

Si cela ne marche pas, il n’y a malheureusement pas vraiment d’autres solutions : il faut attendre. Pour suivre l’évolution des problèmes serveurs, vous pouvez suivre les développeurs sur Twitter ou leur Discord officiel. Il se peut aussi que ce soit lié à une maintenance.

Pour d’autres astuces, vous pouvez consulter notre guide complet de The First Descendant où l’on vous partage divers guides et autres soluces.