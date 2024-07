Quel personnage prendre au départ ?

A peine le titre lancé, vous allez être propulsé dans un court tutoriel aux côtés de Bunny. Dans cette courte mission, on va rapidement vous expliquer que vous aurez le choix entre trois légataires (le nom des personnages), que seront Viessa, Lepic et Ajax. Mais étant donné que celui-ci sera votre seul premier combattant au début et qu’il sera le seul à disposition (les autres devront être achetés ou débloqués via des ressources), le choix reste important.

Il faut tout de même savoir que les trois sont tout à fait corrects. Quand bien même ils ne se valent pas forcément, les trois ont des qualités et des défauts différents, et surtout, des styles de jeu qui ne sont absolument pas similaires. C’est pour cela que même si on vous conseillera sur potentiellement le meilleur, prenez le temps de voir si vous préférez vous la jouer support, DPS ou tank par exemple. Etant donné qu’il n’y a pas vraiment de mauvais choix, c’est aussi à vous de voir quel style vous plait le plus. On fait donc le point sur les trois légataires avant de vous conseiller le meilleur.

Viessa

Sans doute le légataire le plus faible parmi les trois proposés. Pour autant, Viessa n’est pas inutile et se présente comme un spécialiste des malus de glace. Elle peut facilement geler ses ennemis pour les contrôler et les ralentir. Considérez-là plutôt comme un soutien, qui deviendra assez forte au fil du temps, notamment en groupe.

Elle a également le moins de point de vie du groupe, mais sa plus grande mobilité et sa gestion des ennemis grâce à la glace permettent de contrer ce défaut. Sa compétence Chemin de Glace lui permet de se déplacer rapidement et de ralentir les ennemis qui touchent sa traînée tandis que son passif permet de récupérer des sphères de glace qui infligeront des dégâts de zone. Si vous cherchez un personnage plutôt dynamique, qui doit user de son placement et de ses compétences, Viessa est pour vus.

Lepic

Probablement le DPS équilibré parmi les trois propositions. Lepic est également un personnage assez solide, qui peut se battre contre des groupes et à distance, grâce aux grenades qui infligent des dégâts de zone. Sa première compétence permet par exemple de lancer une grenade qui touchera plusieurs opposants, tandis que la Grenade d’attraction permet de regrouper plusieurs ennemis, ce qui facilitera les dégâts de zone ou pour temporiser un combat.

Un bon moyen de faire des combats entre le contrôle de foule et la grenade qui touche plusieurs ennemis. Sa compétence passive, elle, vous permet de passer dans un état appelé Echappée Belle qui vous évite les dégâts et les immobilisations pendant un temps lorsque votre barre de vie passe sous un certain seuil. Un bon moyen d’éviter de mourir trop vite.

Ajax

Ajax est clairement le tank de service. Avec ses points de vie élevés, sa forte défense et ses compétences capables de créer un champ de force pour se protéger, il est indéniablement un puissant personnage qui peut tenir face aux assauts. Sa particularité réside dans le fait qu’il cumulera de l’énergie du Néant au fil du temps, ce qui peut booster certains effets de vos compétences à l’utilisation. Il est donc davantage dans la temporisation.

Ce qui est logique puisque le bougre est là avant tout pour se défendre, lui ou son groupe, en atteste sa Barrière Orbitale qui permet de bloquer les dégâts selon un axe. Deux autres compétences permettront d’étourdir pendant un temps les ennemis ou de les repousser, tandis qu’un dôme de protection fait office de quatrième compétence. Optez pour Ajax si vous voulez plutôt résister aux assauts ou prendre votre temps.

Qui choisir entre Viessa, Lepic ou Ajax ?

Maintenant, est-ce qu’il y a globalement un meilleur légataire qu’un autre pour commencer ? A vrai dire, le premier conseil que l’on vous donnera, est de vous axer vers le style de jeu qui vous plait le plus. Viessa pour sa dynamique, Lepic pour son ambivalence et Ajax pour sa résistance. Les deux premiers restent de bons choix si vous jouez solo ou que vous voulez avancer un peu plus rapidement, ces personnages étant plus mobiles. En groupe, Ajax est un bon choix, tout comme Viessa est un bon second choix pour ses contrôles de foule.

Objectivement, on pourrait conseiller cet ordre de choix pour le meilleur légataire de départ :

Lepic

Viessa

Ajax

Cependant, cela est vrai surtout pour le lancement. A termes, à moyen et à haut niveau, on considère Ajax meilleur que Viessa par exemple tandis que Lepic perd un peu en intérêt. Vous l’avez compris, optez pour celui qui vous rend le plus à l’aise pour faire vos armes, sachant que Bunny pourra rapidement être débloquée et sera une alternative tout à fait sérieuse. Dans tous les cas, on vous proposera bientôt une tier list des meilleurs personnages et un guide complet pour chacun d’entre eux.

Pour d'autres conseils et astuces, n'hésitez pas à consulter notre guide complet de The First Descendant, qui sera régulièrement mis à jour.