Où trouver une cache cryptée ?

A vrai dire, ouvrir et trouver une cache cryptée dans The First Descendant n’a rien de bien compliqué une fois qu’on a compris ce que c’était. Le souci, c’est que ce n’est pas très intuitif dans le jeu, et il est vrai qu’on ne devine pas tout de suite ce que c’est, ni comment les ouvrir. Les caches cryptées sont grosso-modo un coffre avec des récompenses, mais qui se fondent assez bien dans le décor.

Pour les trouver, il faut utiliser l’Analyse de l’Opsid, autrement dit votre scan. Vous pouvez le faire avec la touche Tab sur PC, R3 sur PlayStation, RS sur Xbox. Cela vous permet de voir ce qu’il y a aux alentours. Mais aussi d’activer un scanner symbolisé par un signal sonore : écoutez-bien, vous entendrez un bip (ou non) si une cache cryptée est proche.

Pour en trouver une, c’est simple, c’est le jeu du « tu chauffes, tu refroidis ». Un chaud/froid en fonction de votre proximité et de votre direction : si vous êtes dans la bonne direction, un bip retentira. Et plus vous êtes proche, plus ce signal sera fort. Une fois à côté d’une crypte, utilisez l’Analyse de l’Opsid vous permettra de révéler son emplacement (ou plutôt, d’activer la cache).

Comment décrypter une cache cryptée ?

Une fois en face de la cache, il suffit d’interagir avec. Cela nécessite une ressource (un analyseur de code précis ou un analyseur de code ultra précis). Il existe deux types de caches, les caches cryptées précises et les ultraprécises, nécessitant une ressource différente en fonction de sa rareté.

Lancez le décryptage, ce qui vous enverra dans un menu où il faudra réaliser une petite séquence de QTE. Il faut appuyer sur la bonne touche/bouton avec le bon timing. Selon la cache, il peut y avoir une, deux ou plusieurs QTE à réaliser. Cela reste assez simple si vous faites attention au timing. Une fois décryptée, la cache vous octroie diverses récompenses, notamment des ressources ou des composants pour vos recherches de craft et de Légataires.

Où trouver des analyseurs de code ?

Si jamais vous n’avez pas d’analyseur de code pour décrypter une cache, sachez que ce sont des ressources que l’on trouve très facilement :

Les Analyseurs de codes précis s’obtiennent en Mode Normal

s’obtiennent en Mode Normal Les Analyseurs de codes ultra précis s’obtiennent en mode Difficile

Pour changer le niveau du monde, il vous suffit de vous rendre sur la map du jeu et de changer normal/difficile. Attention, le mode difficile n’est disponible qu’après avoir suffisamment avancé dans les quêtes principales. Pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de The First Descendant où l’on vous donne d’autres conseils.