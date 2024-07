The First Descendant : On y a rejoué, le looter shooter free-to-play est-il vraiment un bon cru ?

Dans la lignée classique des looter-shooter free-to-play ?

Avant toute chose, The First Descendant offre bien évidemment un lore qui est littéralement cliché. Pour la faire courte, les Vulgus seront les grands méchants du jeu, et nos légataires (les personnages jouables) devront tout faire pour rétablir l’ordre en retrouvant le cœur de fer. Comme nous l’avions expliqué dans notre premier article impression sur le soft, The First Descendant n’aura pas pour vocation de fournir un univers très orignal, c’est une certitude. Cela dit, nous sommes quand même curieux de voir si l’histoire de chaque légataire sera bien traité, et si le jeu arrivera à nous faire sortir une once d’émotion, ce qui n’était pas nécessairement le cas sur nos grosses sessions de jeu pour le moment.

Qu’à cela ne tienne, le titre n’en reste pas moins un TPS pas réellement déplaisant à jouer. Nous prenons clairement un plaisir monstre à dézinguer dans chaque zone les moindres vulgus se dressant sur notre chemin. Il faut savoir que l’un des trois légataires que vous choisissez disposent d’un grappin pour se balader un peu partout, mais aussi de compétences totalement différentes. Et justement, c’est ce qui fait le force pour l’heure du jeu : ce mélange d’utilisation des compétences des légataires, à l’utilisation des armes à feu et du corps à corps qui est super efficace, tout en offrant un certain dynamisme en plein action.

Un peu comme Outriders, la production de Nexon Games opte aussi pour du looter shooter qui ne révolutionnera pas du tout la formule. Pour l’instant, le loot proposé est globalement généreux en armes comme en modules, mais la montée en niveau nous a par contre semblée un poil trop rapide, si l’on compare à d’autres productions de cette trempe. Un sentiment qui, on l’espère, s’estompera lors du test de la version 1.0 du titre, mais sachez que les légataires proposés au début de l’aventure se dotent d’une vrai diversité dans le gameplay grâce à leurs capacités spéciales, avec par exemple Viessa qui est centrée sur l’élément de la glace ou encore Lepic, qui est plus porté sur des compétences explosives à bases de grenades.

Cependant, il faudra voir si certains de ses défauts seront corrigés, comme par exemple l’IA ou encore les combats. Sur cette seconde prise en main, il n’est en effet pas rare d’apercevoir une IA aussi débile qu’hasardeuse, couplée à un dynamisme tellement poussé à l’extrême que les gunfights peuvent paraitre un poil confus. Qui plus est, on reste encore de marbre sur la boucle de gameplay, peu engageante. Les quêtes proposées dans chaque zone de jeu proposeront de le capture de territoire, un certain nombre d’ennemis à éliminer pour avancer, de détruire des mini-boss ainsi qu’aller dans des donjons, et y affronter un gros boss.

Le tout nous a paru redondant après plusieurs heures, en espérant que le contenu endgame soit à la hauteur. Cela nous a semblé être le cas avec des donjons et opérations spéciales que l’on peut rejouer pour gagner de meilleurs récompenses, à condition de monter la difficulté du monde, similaire au système d’Outriders pour ne citer que lui. Des missions du néant seront aussi de la partie, avec carrément d’immenses colosses inter-dimensionnels à combattre seul ou en mode coopération, ce qui sera le cœur central du jeu pour s’entraider. Bien entendu, il ne manque plus qu’à voir si le contenu sera suffisant et intéressant pour scotcher les joueurs sur le jeu, et si le titre sera aussi bien suivi en matière de mise à jour comme Warframe, qui en reste encore un parfait exemple aujourd’hui.

Albion qui est un peu online, avec de la micro transactions à la pelle

Outre la partie gameplay, Albion sera le QG dans lequel vous pourrez effectuer pas mal de choses avant de vous lancer sur le terrain ou vadrouiller à travers colosses et donjons. Dans Albion, vous aurez dans un premier temps le loisir de vendre votre surplus d’équipement de bas niveau et y récolter quelques piécettes. Dans un autre temps, il sera également possible avec l’expérience récoltée, d’augmenter votre rang de maitrise, et ainsi bénéficier de quelques bonus non négligeables pour vos personnages.

Outre les autres interfaces permettant d’accéder aux opérations spéciales, d’infiltration, aux différentes zones de jeu voire les missions d’interception du néant, il y aura bien évidemment toute votre interface d’inventaire. Ici, que ce soit via le QG ou sur un donjon ou mission en cours, vous aurez la faculté d’y améliorer vos armes et personnages. Tout se fera moyennant des modules à équiper sur ceux-ci, qui octroieront quelques bonus de dégâts ou de santé. Vous pourrez vous refaire la cerise avec des cœurs de réacteurs et composants à équiper, afin de renforcer comme il se doit vos personnages avec un boost sur les compétences ou votre armure.

Toute cette composante RPG fonctionne très bien sur The First Descendant, bien que le trop plein d’informations sera au début peu digeste. Qui plus est, le changement de légataire via le QG Albion sera, certes, facile, mais ne sera pas non plus gratuit. Car pour obtenir d’autres légataires jouables, il faudra soit mettre la main au portefeuille, ou bien opter pour l’option chronophage de jouer, et de faire quelques quêtes secondaires afin de les obtenir définitivement. Voilà un petit aspect pay-to-win qui fait un peu grincer des dents, car l’obtention des légataires de manière gratuite nous a parue pour le moment longue. Reste à voir ce que contiendra vraiment le battle pass du soft, mais il y a fort à parier qu’il sera très aisé d’avoir les autres personnages jouables directement en passant à la caisse et ainsi gagner du temps…

Pour le reste et on peut le répéter sans crainte, The First Descendant peut s’imposer comme l’un des plus beau looter-shooter en free-to-play. La plupart des panoramas sont impressionnants de beauté, et on sent que Nexon Games a cravaché afin de proposer cette fois-ci une optimisation ultra fluide et sans accrocs, et avec un niveau de détail qui en jette vraiment.

Sur cette seconde prise en main, nous restons plus ou moins sur l’impression que nous avait laissé The First Descendant : un looter-shooter sympathique, sans plus. S’il n’est pas dénué de qualités avec un aspect RPG solide et des mécaniques de gunfights bien huilées à base d’armes à feu et de compétences, force est de constater que le soft piétine un peu pour l’heure. Le manque d’originalité se fait ressentir, l’histoire nous donne une grosse impression de déjà vu et son aspect pay-to-win fait quand même un peu peur. D’autant qu’il sera sûrement très chronophage d’obtenir ce que l’on désire si l’on mise sur la full gratuité. Rendez-vous cependant à sa sortir le 2 juillet prochain, afin de voir si le titre sera plus convaincant après y avoir joué bien plus longuement.