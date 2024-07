Choisir le personnage de départ qui vous intéresse

Dès le début, vous serez confrontés à un choix : faut-il prendre Lepic, Ajax ou Viassa ? Cela sera votre premier légataire. Le premier est un DPS avec des grenades, le second est plutôt un tank bien costaud, tandis que la dernière est un personnage moitié DPS moitié soutien, plus mobile mais aussi plus faible avec des compétences de glace. Pour vous aider dans votre choix, nous vous avons préparé un guide complet sur quel personnage de départ choisir. Mais sachez que les trois se valent : optez surtout pour le style qui vous intéresse le plus.

Suivez les missions principales

C’est simple : concentrez-vous sur les missions que l’on vous donne. Cela vous permettra de débloquer rapidement de nouvelles fonctionnalités, comme les modules, mais également de nouvelles maps et d’autres choses à faire. L’expérience viendra d’elle-même et vous permettra de grimper en niveau facilement. Ces missions sont symbolisées par des marqueurs violets.

Faites un tour dans les options

Il y a pas mal de paramètres qui pourraient jouer sur votre expérience. S’il manque pas mal d’options d’accessibilité, les paramètres proposent tout de même pas mal d’options, que ce soit pour le mixage sonore, la qualité des graphismes et d’autres aspects. Vous pouvez par exemple jouer sur le FOV pour augmenter votre champ de vision et voir mieux autour de vous (ou recentrer l’action). Vous pouvez aussi lier votre compte Nexon (pour profiter du cross-progression) et aller découvrir les touches assignées au clavier ou à la manette pour savoir toutes les actions (comme par exemple, comment faire pour changer d’arme).

N’optimisez pas votre équipement

Que serait-un looter-shooter sans son loot à foison ? The First Descendant en est bien un digne représentant, en étant presque trop généreux sur cet aspect. Vous allez souvent ramasser de nouvelles armes, à peine meilleures que celles acquises trois secondes plus tôt. Chacune d’entre elles aura un DPS différent mais également des effets secondaires divers. Que priorisez ?

Eh bien, c’est simple : au début, ne cherchez pas à optimiser votre équipement et vos armes. Prenez simplement celle avec le meilleur DPS affiché (des options de tri existent) et dans la catégorie d’arme qui vous séduit le plus en termes de mécaniques de gameplay. De toute façon, vous allez ramasser quelque chose de mieux quelques batailles plus tard. Tant que vous n’êtes pas au niveau maximum (ou proche de le devenir), l’optimisation n’est clairement pas importante.

Précision qui peut paraître logique : n’améliorez pas non plus votre équipement ou vos modules au début. Cela pourrait être tentant mais ne gaspillez pas votre or et vos ressources pour améliorer des armes qui seront de toute façon remplacées quelques missions plus tard.

Utilisez l’optimisation automatique

Quand bien même l’optimisation n’est pas utile, cela ne vous empêche pas de vous équiper de vos modules acquis. Si vous n’avez qu’à prendre l’arme que vous souhaitez quand il est question de fusils à choisir, ne vous tracassez pas non plus avec les modules à assigner. Une fois sur la fenêtre des modules (du légataire ou de l’arme), il y a un bouton d’optimisation automatique « équiper le module recommandé », qui vous proposera un build prédéfini. Bien qu’aléatoire, le build proposé par cette option reste absolument viable. Si à haut niveau il sera intéressant d’opter pour les meilleures modules et dénicher les combinaisons les plus importantes, ne vous souciez pas de ça non plus pendant votre phase de leveling.

Quelle arme prioriser au début ?

La réponse est simple : selon votre style. Cependant, il faut avouer que le fusil d’assaut est une bonne arme pour débuter. Avec son DPS élevé et sa cadence de tir rapide, le fusil d’assaut est globalement la meilleur arme pour débuter, surtout qu’il a un faible recul. C’est un bon moyen d’appréhender les mécaniques avant de passer à un fusil tactique qui se joue par à-coups par exemple.

Familiarisez-vous avec le HUD

En plus de l’abondance du loot et des composants, The First Descendant a également bien chargé son interface. Entre les armes, les compétences, les barres de vie, les objectifs de mission… Le HUB n’est pas franchement très sexy. Admirez notre talent sur Paint pour vous décrire l’interface :

En jaune , en-dessous de votre mini-map, vous retrouverez vos objectifs de mission, qui peuvent se cumuler et envahir tout l’espace à gauche

, en-dessous de votre mini-map, vous retrouverez vos objectifs de mission, qui peuvent se cumuler et envahir tout l’espace à gauche En rouge , au centre en bas, vous retrouverez toutes vos compétences allant de : Un grappin Votre attaque au corps-à-corps Vos quatre compétences d’attaque La compétence passive (plus petite, mise en exposant sur la droite)

, au centre en bas, vous retrouverez toutes vos compétences allant de : En vert , il s’agit de vos informations de bouclier (blanc) et de santé (rouge) ainsi que votre stocks de munition et votre chargeur actuel (nombre)

, il s’agit de vos informations de bouclier (blanc) et de santé (rouge) ainsi que votre stocks de munition et votre chargeur actuel (nombre) En bleu , il s’agit de la barre de vie de l’adversaire ainsi que des éventuelles altérations d’état via des icones

, il s’agit de la barre de vie de l’adversaire ainsi que des éventuelles altérations d’état via des icones En vert clair , en haut à droite, il s’agit de vos niveaux (niveau puis niveau de maîtrise)

, en haut à droite, il s’agit de vos niveaux (niveau puis niveau de maîtrise) En rose, en bas à droite, les trois armes que vous avez à disposition, avec l’arme principale, l’arme secondaire et l’arme lourde

Temporisez quand il y a trop de monde

Si vous avez lancé une mission en solo et que vous vous retrouverez à court de munition et/ou avec une vie assez basse, pensez à prendre un peu de recul, sans quitter la zone pour ne pas annuler la mission. Vous pouvez par exemple courir un peu partout pour récupérer des orbes de PV (elles sont rouges), des orbes de PM (bleus) pour lâcher quelques compétences ou prendre un peu de hauteur sur une plateforme à l’aide du grappin, le temps que votre bouclier revienne. Comme il n’y a pas de système de couverture, utilisez votre environnement à bon escient. De plus, en gagnant du temps, il n’est pas impossible qu’un autre joueur vous rejoigne automatiquement parce que celui-ci est aussi dans la zone, et vous aide à terrasser vos assaillants.

Pensez à monter votre niveau de maîtrise

Outre l’expérience glanée pour monter en niveau, vous avez également un niveau de maîtrise. Si le niveau de votre personnage monte automatiquement au fur et à mesure de réaliser des tâches et de tuer des ennemis, votre niveau de maîtrise ne passera pas au rang supérieur si vous ne le faites pas de vous-même. Pour cela, pensez à vous rendre régulièrement à Albion lorsque vous avez passé une étape, et d’aller à l’endroit indiqué. Au fur et à mesure d’augmenter en maîtrise, vous débloquerez davantage de compétences actives, tout en améliorant votre légataire : votre limite d’inventaire augmentera également. Précisons que l’expérience est gardée, même quand vous n’avez pas encore activé le niveau de maîtrise supérieur. Donc pas de panique, il n’y a pas d’urgence à aller à Albion pour déverrouillera le niveau de maîtrise supérieur, l’expérience gagnée en attendant sera conservée.

Ramassez tout ce que vous trouvez

Comme évoqué, The First Descendant sent bon le loot. Lorsque vous avez terminé une zone ou un affrontement, pensez à bien récupérer tout ce qui se trouve par terre. Cela vous permettra de récupérer de nouvelles armes et de nouveaux modules. En plus de réactualiser votre stuff, c’est également utiliser pour désassembler la camelote et donc glaner quelques ressources au passage. Les armes de rareté suffisante sont indiqués par des icones sur la mini-map. A noter que vous pouvez aussi activer une option pour ne démanteler des objets qu’à partir d’un certain degré de rareté.

Consultez votre boîte au lettre

Sauf erreur de notre part, il est assez mal indiqué lorsque nous avons reçu du courrier. Pensez donc à consulter votre boîte aux lettres, située à Albion avec ces grosses boîtes rouges. Certains bonus ou récompenses peuvent s’y trouver. Pensez surtout à le faire si vous lisez cet article au lancement du jeu puisque des compensations ont été données pour les soucis de serveurs au lancement, notamment des boosts de gain d’or.

A plusieurs, la fête est meilleure

Bien que jouable absolument en solo pour une grande partie de sa trame principale, The First Descendant est tout de même plus sympathique à plusieurs. Déjà parce que cela vous permettra de ne pas vous sentir seul et de profiter de synergies, mais également d’enchaîner les missions plus facilement. Bonne nouvelle, le matchmaking est rapide pour les instances, et il y a un groupement rapide et automatique lorsqu’on lance une mission via une balise. Pensez à bien activer les fonctionnalités sociales. Vous pouvez aussi demander en amis d’autres joueurs ou utiliser la recherche de joueurs.

Débloquer Bunny et d’autres légataires

Free-to-play oblige, le jeu va surtout vous pousser à passer par la boutique pour avoir des bonus ou débloquer des légataires (les personnages du jeu). Cependant, vous pouvez aussi les débloquer à force de jouer. Pour cela, il faut aller voir une dénommée Anaïs, située à Albion, qui vous permet de faire des « Recherches » en échange de ressources. Quand vous cliquez sur la ressource, il est indiqué comment l’avoir (cela vous indiquera la mission ou le donjon à réaliser). Notez que Bunny est le premier légataire (sauf starter) que l’on peut débloquer rapidement puisqu’elle est donnée en récompense d’une quête que l’on débloque assez vite. Priorisez donc rapidement cette quête quand vous l’avez si vous souhaitez jouer un autre personnage.

La chute ne cause pas la mort

Une précision qui n’est pas vraiment un conseil mais sachez que les dégâts de chute n’existent pas dans The First Descendant. Vous pouvez tomber de haut, louper votre action au grappin et tout de même retomber sur vos pieds sans égratignure. Notez tout de même que si vous réalisez une chute d’une certaine hauteur, cela provoquera tout de même un petit vacillement, ce qui peut vous faire perdre un peu de temps et donc, vous rendre vulnérable. Sachez également que tomber dans le vide ne signifie pas la mort non plus et vous fait simplement revenir tout proche sur la terre ferme après un rapide écran noir.

La pause n’est pas possible

C’est une réflexion qui peut paraître bête pour certaines personnes mais il n’y a pas de pause dans le jeu lorsque vous lancez le menu. Les joueurs et joueuses qui n’ont pas l’habitude pourraient donc se faire avoir en pensant mettre pause : ils se feront tout de même attaquer et la mission continuera à progresser. Bien que jouable en solo, le jeu reste un titre multijoueur et tout comme Destiny ou The Division, allez dans l’inventaire ne bloque pas l’avancée du monde. Si vous souhaitez souffler, retournez soit à Albion, soit dans les zones de sûreté au début des planètes.

Pour plus d’astuces et de conseils, consultez notre soluce complète de The First Descendant où l’on vous partage d’autres guides.