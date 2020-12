On touche au bout de notre guide des trophées d’Astro’s Playroom. Après vous avoir parlé de Destruction Toupie, Le cou du lapin, ou encore Little Rolling Star, on vous donne l’astuce du trophée Super Computer Vous avez révélé un ancien logo dans le Labo PlayStation.

Où se trouve l’ancien logo ?

Vous l’avez compris avec l’intitulé du trophée, pour le réaliser, il faudra se rendre dans le Labo PlayStation. Cependant, le trophée ne sera réalisable qu’à la fin du jeu puisqu’il sera nécessaire d’avoir obtenu le panneau logo Sony Interactive Entertainment dans la machine gacha. On vous conseille donc de ne pas vous prendre la tête avant d’avoir tout débloqué.

Une fois que c’est fait, allez dans le Labo, et plus précisément, au tout début du niveau : le panneau est affiché contre le mur où se situe l’entrée. Allez face au panneau, et frapper plusieurs fois avec Carré. Il finira par se retourner avec un petit gag avec le robot à côté et le trophée sera à vous. Vous pouvez consulter d’autres astuces sur notre guide complet d’Astro’s Playroom.