Annoncé en même temps que la première présentation de la PS5, Astro’s Playroom est un jeu de plateforme inclus avec toutes les consoles. Présenté comme une démo technique, il propose cependant une expérience complète avec un jeu de plateforme relativement court mais complet avec plusieurs biomes à visiter. Bien que le titre soit accessible, on fait le point sur celui-ci.

Guide Astro’s Playroom

Comme tout juste évoqué, Astro’s Playroom est très facile. Il n’est pas là pour vous proposer une difficulté accrue mais vous montre tous les avantages de la DualSense. Cependant, pour les complétistes, il propose quelques trophées aux objectifs variés et on vous donne quelques astuces :

FAQ (Foire aux questions)

Quand et où sort Astro’s Playroom

Astro’s Playroom est sorti en même temps que la nouvelle console de Sony, le 12 novembre aux Etats-Unis, le 19 en Europe. Il est pré-installé sur la console.

Qu’est-ce que Astro’s Playroom ?

Astro’s Playroom est un jeu de plateforme 3D aux mécaniques relativement classiques. On y incarne notre petit robot, nouvelle mascotte de Sony depuis la sortie d’Astro Bot Rescue Mission, qui devra parcourir 4 biomes différents, divisés en quatre sections chacun. Il se joue principalement en vue à la troisième personne avec une caméra derrière le dos du héros, sauf dans quelques sections où le tout se joue en 2D.

L’objectif est de terminer les niveaux, en enchaînant des phases de plateformes et petites énigmes. Le jeu est relativement abordable pour nous proposer une aventure simple et amusante, et mettre en avant les fonctionnalités de la DualSense comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le motion gaming ou encore le pavé tactile.

Astro’s Playroom sortira t-il sur PS4 ?

Non, il s’agit d’une exclusivité PlayStation 5. Il ne sortira donc ni sur PS4 ni sur aucune autre plateforme. Le jeu a été conçu pour tirer profit de la DualSense, la nouvelle manette de Sony.

Faut-il avoir un casque PlayStation VR ?

Non, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir un casque de réalité virtuelle. Contrairement à Astro Bot Rescue Mission, Astro’s Playroom est un jeu qui se joue sans cette technologie et ne dispose pas de mode VR.

Astro’s Playroom propose t-il un platine ?

Oui, pour la plus grande joie des chasseurs de trophées. Il y a un platine à récolter ainsi que de nombreux trophées à côté. La bonne nouvelle, c’est qu’en plus d’être très accessible, le 100% se complète en seulement deux à trois heures selon votre temps de temps.

Peut-on jouer à plusieurs à Astro’s Playroom ?

Il s’agit d’une expérience solo, jouable uniquement avec un seul joueur. Il n’est pas possible d’inviter un ami dans sa partie ou de rejoindre avec une seconde manette.

A quoi servent les pièces d’or ?

Dans Astro’s Playroom, vous allez récolter de nombreuses pièces d’or. Il s’agit de la monnaie du jeu et un moyen de vous motiver à tout ramasser. Celles-ci serviront ensuite à faire des tirages dans une machine gacha dans le PlayStation Labo. Chaque tirage coûte 100 pièces et vous permet d’obtenir soit une pièce de puzzle, soit un artefact, soit un objet dédié à la machine.

Trailer d’annonce

En bref

Astro’s Playroom

Éditeur : Sony Japan Studio

: Sony Japan Studio Développeur : Team Asobi

: Team Asobi Genre : Plateforme

: Plateforme Prix : Gratuit

: Gratuit Console : PS5

: PS5 Date de sortie : 19/11/2020

: 19/11/2020 PEGI 7

