Astro’s Playroom est une véritable mine d’or pour les chasseurs de trophées avec tout un tas d’objectifs à faire. On vous explique comment et où faire celui appelé Little Rolling star… Vous avez fait une énorme boule de neige.

Où faire la boule de neige

Pour réaliser ce trophée, dirigez-vous dans le monde Station Climatisante et plus précisément, dans la section Banquise Exquise. Au début du niveau, vous arriverez sur une plateforme givrée (où vous avez obtenu Métal Glisse Solide). Au lieu de partir à droite, allez ensuite à gauche, en passant les symboles PlayStation.

Une fois sur la nouvelle plateforme, vous remarquerez un robot qui est en train de s’amuser à faire un bonhomme de neige. Prenez-lui sa boule puis faites la rouler dans la neige. A force de la déplacer, elle va grossir. Faites-le jusqu’à ce que le trophée tombe. Attention à ne pas la faire tomber dans l’eau. Vous pouvez consulter d’autres astuces sur notre guide complet d’Astro’s Playroom.