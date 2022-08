Team Asobi (Astro’s Playroom) travaille sur son plus gros jeu à ce jour

Avec Astro’s Playroom, la Team Asobi a une nouvelle fois prouvé qu’elle était capable d’offrir d’excellentes expériences malgré une équipe réduite, et le mignon Astro est aujourd’hui l’une des mascottes de l’écurie PlayStation. Grâce à ce succès, le studio a maintenant plus de moyens que par le passé, et a déjà indiqué son intention de viser encore plus haut avec son prochain titre. On sait qu’il s’agira d’un jeu d’action en 3D, et une nouvelle interview de Nicolas Doucet, directeur du studio, nous précise un peu plus les ambitions de l’équipe.

Un studio qui continue à grandir

GamesIndustry.biz s’est entretenu avec Nicolas Doucet pour faire le point sur la situation actuelle du studio, et on apprend que ce dernier va presque doubler de tailler en effectifs. A l’époque d’Astro’s Playroom, le studio comptait environ 35 employés, et il en contient maintenant 60, tout en sachant qu’il vise désormais environ 100 personnes dans le futur.

Une sacrée expansion qui permettra d’agrandir le nombre de personnes travaillant sur l’actuel projet en cours, tout en renforçant l’équipe qui sera focalisée sur la recherche et le développement, ainsi que sur les nouvelles idées pour les prochains jeux. Doucet précise que le studio aime se concentrer sur les apports de la technologie, et on a pu le voir avec l’utilisation de la DualSense sur Astro’s Playroom.

Il faut donc s’attendre à ce que ce soit de même pour le prochain jeu de la Team Asobi, qui sera bien « le plus gros jeu du studio à ce jour », et qui sera un jeu vendu plein tarif cette fois-ci. Il ne reste plus qu’à être patient avant de le découvrir.