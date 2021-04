NieR Replicant ver.1.22474487139… propose de nombreux allers-retours lors de l’aventure, c’est pourquoi il ne faut pas passer à côté de l’occasion d’un transport un peu plus rapide que les deux jambes du héros. Pour cela, il faudra aller chasser du sanglier, avec la quête annexe qui s’intitule justement « Chasse aux sangliers ».

Comment débloquer l’accès aux montures ?

Vous trouverez cette quête dès le début du jeu, après avoir récupéré le Grimoire Weiss, en allant parler à la vieille personne assise près de l’apothicaire. Ce PNJ vous demandera d’aller combattre un sanglier dans la plaine septentrionale.

Pour le trouver, il vous faudra vous rendre à l’autre bout de la plaine, vers le début du pont en métal brisé. Attention toutefois, ce sanglier est particulièrement redoutable au début du jeu, et vous n’en viendrez pas à bout facilement puisqu’il suffira d’une seule de ses charges pour vous mettre K.O.

Attendez donc d’avoir un compagnon à vos côtés plus tard dans l’aventure pour le chasser sans trop de soucis. Tournez autour de lui pour l’attaquer et utilisez des lances de magie pour l’attaquer à distance et le terrasser.

Récoltez la défense de sanglier et retournez voir le PNJ. Vous aurez désormais la possibilité de monter sur un sanglier sur les deux plaines, qui se trouvera vers chaque entrée de zone lorsque vous entrerez dans cette dernière. Vous pourrez également l’appeler via le menu du jeu.

Il suffit simplement de l’approcher et de suivre les indications notées à l’écran pour bien le contrôler, et jouer au bowling avec les Ombres en sprintant sur elles si l’envie vous en dit.

