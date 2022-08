Saints Row fait son reboot en 2022 et pourrait bien être la meilleure des façons de patienter avant la sortie du tant attendu GTA 6. Il faut avouer que les fans de la série sont assez perplexe devant cet épisode qui efface totalement les précédents et propose un nouveau groupe de personnages, tout en cherchant un nouvel équilibre entre le fun décomplexé des derniers épisodes et l’approche plus réaliste des débuts.

Toujours développé par Volition, le jeu est disponible le 23 août sur consoles PlayStation et Xbox, PC mais aussi Stadia. Pour mieux comprendre la nouvelle approche et tout ce qu’elle implique, nous vous proposons ce guide qui contient les réponses aux questions les plus courantes à propos du jeu, ainsi que différents guides et astuces publiés à partir de la sortie du jeu.

Guide Saints Row

Dans cette section, vous retrouverez l’ensemble de nos articles de soluce, guides et autres astuces pour Saints Row qui commenceront à apparaître dès la sortie du jeu Saints Row. Cette section sera donc régulièrement mise à jour, n’hésitez pas à la vérifier souvent.

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici l’ensemble des réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos du reboot de Saints Row.

Saints Row 2022, c’est quoi ?

Saints Row est un jeu d’action-aventure bac à sable en monde ouvert que l’on compare donc souvent aux GTA. Il est développé par Volition comme d’habitude, et édité par Deep Silver. Cet épisode marque le début d’une toute nouvelle continuité et ne prend donc pas la suite des anciens épisodes.

On y incarne le chef de l’organisation criminelle Saints Row qui tente de prendre le contrôle de la ville en faisant des missions et des activités plus ou moins légales et qui passent souvent par le massacre d’ennemis.

Quand sort le reboot de Saints Row ?

Saints Row version 2022 est disponible dès le 23 août 2022 après avoir été repoussé puisqu’il devait arriver à la base le 25 février 2022.

Sur quelles plateformes le reboot de Saints Row sera-t-il disponible ?

Ce Saints Row sort sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia. Il faut noter que sur PC, il n’est disponible que sur l’Epic Games Store pour le moment puisque la plateforme a obtenu une exclusivité temporaire. Le jeu arrivera sur Steam en 2023.

Quelles sont les nouveautés de ce reboot de Saints Row ?

Ce Saints Row n’a pas communiqué sur une grande nouveauté majeure mais plutôt sur son nouvel univers et sa personnalisation beaucoup plus poussée. Cette fois-ci, on démarre son gang de zéro, le gain de territoires et la recherche de moyens d’augmenter ses ressources et son influence sont donc ici les principaux moteurs.

On note quand même des capacités spéciales pour le personnage ainsi que de nouvelles possibilités lors que l’on est en voiture pour apporter plus d’action et de combat à ces phases. Il y a aussi de armes et véhicules inédits, ainsi que de nouvelles activités annexes permettant de bâtir son empire.

Quel est le lien entre ce Saints Row et les autres épisodes ?

Cet épisode semble se dérouler dans un monde où les Saints que l’on connait n’ont jamais existé. Volition nous prévient que Gat, Shaundi et les autres ne font aucune apparition mais qu’ils ont caché quelques références et clins d’œil pour les fans. Il faut reconnaître qu’il était compliqué de continuer avec l’ancien gang vu toutes leurs aventures rocambolesques et qu’un reboot était donc nécessaire pour faire un nouvel épisode.

La décision a donc été prise de partir avec un tout nouveau cast, ce qui fait qu’il n’est absolument pas nécessaire d’avoir fait les autres Saints Row pour jouer à celui-là.

Quelle est l’intrigue de ce Saints Row ?

Dans ce Saints Row, on incarne le Boss, un ancien membre de la faction des Marshall qui décide de monter son propre gang avec l’aide de ses colocataires. On suit donc la création de leur organisation criminelle nommée les Saints et leur lutte pour se faire un nom à Santo Ileso jusqu’à pourquoi pas pouvoir régner seul sur la ville un jour.

Où se déroule ce Saints Row ?

Adieu Stilwater et Steelport puisque ce Saints Row se déroule dans la ville fictive de Santo Ileso, inspirée du sud-ouest des États-Unis, plus particulièrement de Las Vegas et du désert qui l’entoure, ce qui donne un côté très western à l’ambiance du jeu. La ville, qui est le plus grand terrain de jeu vu dans la série pour l’instant, est composée de 15 districts dont il faudra prendre le contrôle dans votre lutte contre les différentes factions adverses.

Que contient l’Expansion Pass de Saints Row ?

L’Expansion Pass de Saints Row contient trois épisodes supplémentaires qui ajoutent chacun de nouvelles zones donnant accès à des missions inédites mais aussi des nouveaux ennemis, activités, armes, véhicules et personnalisations.

Qu’est-ce que la Boss Factory ?

La Boss Factory est tout simplement l’éditeur de personnages qui a été mis à disposition en amont de la sortie du jeu, dès le 9 juin. On peut s’en servir pour créer jusqu’à six Boss qui pourront être importés dans la version finale du jeu mais il est également possible de les partager sur Internet en utilisant le code généré dans ce but.

Pour inciter les joueurs et les joueuses à utiliser cette démo, Volition a ajouté un petit bonus. Celles et ceux qui créent et partagent un personnage avec la Boss Factory ont droit à deux casques gratuits dans la version finale tandis que le simple fait d’avoir fait un compte leur donnera gratuitement un lance-roquette Marshall.

Est-ce que ce Saints Row est multijoueur ?

Ce Saints Row continue bien la tradition de la série qui a toujours proposé un mode multijoueur mais c’est probablement l’épisode le plus limité à ce niveau-là. En effet, on est très loin de GTA Online puisque le reboot de Saints Row se contente uniquement de permettre de faire le jeu de base en coop à deux et n’a pas de modes ou contenus conçus spécifiquement pour être faits à plusieurs.

Est-ce que ce Saints Row est crossplay ?

Non malheureusement, Saints Row ne permettra pas de jouer avec les joueurs de n’importe quelle autre plateforme mais il sera au moins cross-gen. C’est à dire que les utilisateurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer ensemble, et pareil pour les joueurs Xbox One et Xbox Series.

Est-ce que Saints Row propose une mise à niveau des versions PS4 et Xbox One ?

Lors de l’annonce du reboot de Saints Row en août 2021, le compte Twitter officiel avait confirmé qu’il serait possible de mettre à niveau gratuitement les versions PlayStation 4 et Xbox One. Même si cela n’a plus jamais été mentionné depuis, les pages du jeu sur les stores PlayStation et Xbox précisent bien que l’achat donne droit aux deux versions du jeu.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour jouer à Saints Row 2022 ?

Volition a communiqué pas moins de quatre configurations PC pour jouer au reboot de Saints Row afin de savoir quelles performances vous pouvez viser avec votre machine.

Configuration minimale (1080p – 30 IPS) :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits DirectX : DX11

DX11 Processeur : Intel Core i3-3240 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-3240 / AMD Ryzen 3 1200 Mémoire vive : 8 192 Mo de RAM

8 192 Mo de RAM Carte graphique : GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 Stockage : 50 Go libres

50 Go libres Mémoire vidéo : 4 Go

Configuration recommandée (1080p – 60 IPS) :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits DirectX : DX12

DX12 Processeur : Intel Core i7-6700k / AMD Ryzen 5 5200X

Intel Core i7-6700k / AMD Ryzen 5 5200X Mémoire vive : 12 288 Mo de RAM

12 288 Mo de RAM Carte graphique : GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 Stockage : 50 Go libres (SSD)

50 Go libres (SSD) Mémoire vidéo : 8 Go

Configuration High (1440p – 60 IPS) :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits DirectX : DX12

DX12 Processeur : Intel Core i7-10700k / AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7-10700k / AMD Ryzen 5 5600X Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : GeForce GTX 2080 / AMD Radeon RX 6700XT

GeForce GTX 2080 / AMD Radeon RX 6700XT Stockage : 50 Go libres (SSD)

50 Go libres (SSD) Mémoire vidéo : 8 Go

Configuration Ultra (4K – 60 IPS) :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits DirectX : DX12

DX12 Processeur : Intel Core i5 12600 / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5 12600 / AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : GeForce GTX 3080TI / AMD Radeon RX 6800XT

GeForce GTX 3080TI / AMD Radeon RX 6800XT Stockage : 50 Go libres (SSD)

50 Go libres (SSD) Mémoire vidéo : 12 Go

Quel est le bonus de précommande de Saints Row ?

Précommander n’importe quelle édition du reboot de Saints Row permet d’obtenir l’Idols Anarchy Pack qui contient :

Un casque de DJ des Idoles

Une batte lumineuse

Une moto Grouilleur des sables

Mais il y a aussi un bonus de précommande réservé à toutes les éditions spéciales du jeu (c’est à dire toutes les versions sauf le jeu de base seul). Il s’agit du Pack Criminal Customs qui contient :

Une voiture décapotable personnalisée des Saints

Une veste personnalisée des Saints

Quelles sont les différentes éditions disponibles pour Saints Row 2022 ?

Saints Row est disponible dans de nombreuses éditions différentes certaines étant uniquement disponibles en physique et d’autres en dématérialisé.

Day One Edition

Il s’agit de l’édition standard du jeu qui contient :

le jeu de base

l’Idols Anarchy Pack

Criminal Customs Edition

C’est une édition disponible exclusivement chez Micromania. Vendue 69,99€ sur consoles, elle contient :

le jeu de base

l’Idols Anarchy Pack

le Criminal Customs Pack

Notorious Edition

La Notorious Edition est la version collector de Saints Row vendue à 99,99€, elle contient :

le jeu de base

le Steelbook

le poster double face

quatre cartes postales

quatre cartes de personnages

l’artbook

l’Idols Anarchy Pack

le Criminal Customs Pack

le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

Gold Edition

La Gold Edition est uniquement disponible en dématérialisée. On la trouve à 99,99 sur consoles et 89,99€ sur PC, elle contient :

le jeu de base

l’Idols Anarchy Pack

le Criminal Customs Pack

le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

Platinum Edition

La Platinum Edition est une édition dématérialisée très similaire à la Gold Edition. En effet, pour 10 euros de plus, elle ajoute seulement un exemplaire du Remaster de Saints Row The Third que vous avez peut-être déjà ou qui ne vous intéresse pas forcément. Elle contient donc :

le jeu de base

l’Idols Anarchy Pack

le Criminal Customs Pack

le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

un exemplaire de Saints Row The Third Remastered disponible dès la confirmation de la précommande

Présentation en vidéo

En bref