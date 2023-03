Dans Resident Evil 4 Remake, il est possible de passer le combat du village au sein du chapitre 1, en quelques secondes seulement. Une astuce très utile pour gagner de précieuses minutes et garder vos munitions. Enfin, uniquement en nouvelle partie +. On vous explique.

Comment faire ?

C’est extrêmement simple, mais encore fallait-il le savoir. Quelques jours seulement après sa sortie, des joueurs ont trouvés le moyen de contourner le combat au sein du village présent dans le chapitre 1. Celui où vous faîtes la rencontre pour la première fois avec l’infecté à la tronçonneuse. Une astuce vraiment simple à réalisée et surtout très utile pour accomplir une poignée de trophées/succès. Qui pour certains vous demanderont de terminer le jeu rapidement par exemple.

Sachez qu’en plus cette mécanique n’est pas un bug mais bien prévue par les développeurs. En effet, lors d’une partie dans les règles de l’art, les infectés cesseront le combat instantanément après avoir entendu la cloche retentir.

Et bien ici, c’est à vous de la faire sonner dès le démarrage. Cependant, cette action ne sera pas possible lors de votre première partie. Vous devrez attendre de recommencer le jeu en mode Nouvelle partie +. Pour cela, vous devrez foncer en direction de la maison où Leon barricadera la porte lors d’une cinématique. Notamment celle où vous trouverez le fusil à pompe W870 à l’étage. Ensuite, sortez par la fenêtre et visez en direction de l’église afin de tirer vers le clocher.

Cette astuce ne fonctionne que si vous tirez avec un fusil équipé d’une lunette, vous forçant ainsi à devoir réaliser cette action que lors d’une Nouvelle partie +. Pour retrouver l’ensemble de nos astuces et guides, rendez-vous sur notre page Resident Evil 4 Remake. On vous propose divers guides et soluces pour finir le jeu à 100%.