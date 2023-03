L’argent, dans la vie, c’est le nerf de la guerre. Dans Resident Evil 4 Remake, c’est la même logique, car sans argent il vous sera difficile de vous équiper correctement et donc de survivre. Pour bien démarrer dans cet opus, il existe toutes sortes d’astuces et donc on vous conseil d’aller lire notre article sur ce sujet. Ici, nous allons vous expliquer comment gagner plus d’argent grâce au système de sertissage des trésors. Si vous voulez connaître l’emplacement des trésors, on vous dirige vers notre article dédié.

Comment sertir efficacement ?

Tout au long de votre aventure, vous allez mettre la main sur différents objets à revendre. Si l’objet indique être fait pour la revente et qu’aucune modification n’est possible, alors vous pouvez le revendre sans problème. En revanche, s’il est possible de le sertir de pierres précieuses, alors mieux vaut le mettre de côté le temps de lire ce guide.

Chaque trésor dispose d’un nombre défini de renfoncements pouvant accueillir une pierre précieuse. Vous pouvez y insérer n’importe quelle pierre, tant que sa forme correspond à l’emplacement (rond ou rectangle), mais la couleur va avoir son importance. En effet, il existe des bonus de combinaison qui vont permettre de multiplier vos gains.

Comme le montre l’image, vous allez devoir insérer des combinaisons de couleurs afin de bénéficier d’un certain gain. Il ne faut pas prendre en compte les couleurs dans l’explication mais bien les combinaisons. Ainsi, sertir un objet avec trois pierres précieuses de la même couleur vous conférera le multiplicateur maximum. On vous conseille donc de garder vos pierres bien au chaud jusqu’à trouver le bon combo. Vous savez tout sur le sertissage, vous allez désormais gagner plus d’argent grâce à vos trésors.

Dernier conseil, sachez que le rubis et le béryl rouge sont les seuls pouvant s’accorder avec des formes différentes. Le multiplicateur prend en compte la couleur rouge des pierres précieuses. Donc même si les rubis sont les moins vendeurs, ils permettent d’augmenter le multiplicateur efficacement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres astuces ou guides, rendez-vous sur notre guide complet de Resident Evil 4 Remake.