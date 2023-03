Une des nouveautés de ce Resident Evil 4 Remake, c’est la possibilité d’équiper des porte-bonheurs à votre mallette. Cette mallette permet de ranger votre équipement en fonction de la place disponible. Désormais dans cet épisode, vous allez pouvoir y accrocher des porte-bonheurs, et ces petites figurines vont vous offrir divers bonus et avantages. Voici comment faire pour les débloquer.

Comment obtenir les porte-bonheurs ?

Si vous êtes un minimum curieux, vous avez dû vous voir que le menu de votre mallette fait référence à des porte-bonheurs. Si vous démarrez seulement l’aventure, sachez qu’il faudra encore faire preuve d’un peu de patience pour en obtenir. En effet, il est possible d’en débloquer uniquement au bout de quelques heures de jeu, précisément dans le chapitre 3.

Pour débloquer ces petites figurines, vous allez devoir vous rendre au stand de tir. Celui-ci est disponible aux alentours de la carrière et de la ferme piscicole. Une fois sur les lieux, vous allez devoir faire parler la poudre et votre habilité au tir. Sachez qu’il sera possible d’en rencontrer à plusieurs endroits différents tout au long de votre avancée dans la campagne. Ces stands de tir sont toujours proches d’un marchand. Plusieurs défis se débloqueront au fur et à mesure de votre avancement dans la campagne.

Car comme son nom l’indique, dans ce stand de tir, vous allez devoir tirer sur des cibles. Le but étant de réaliser des scores d’objectifs avec des armes imposées. En fonction de vos résultats, vous allez débloquer des jetons à utiliser dans une petite machine comme à la fête foraine. Celle-ci est disponible à l’entrée du stand de tir. Grâce à la magie du hasard, vous aurez la chance d’obtenir un porte-bonheur associé à un bonus. Cet effet s’activera quand vous l’aurez équipé à votre mallette.

Comment équiper les porte-bonheurs ?

Pour cela rien de plus simple, rendez-vous à une machine à écrire. Vous savez, la machine vous permettant de sauvegarder. Une fois dans ce menu, vous allez sur l’onglet Ma mallette. Ici, vous aurez les différentes mallettes débloquées et vous pourrez équiper chacune d’une manière différente.

Pour exemple, on peut ranger son fusil à pompe dans une mallette et ainsi lui associer le bonus concernant le ramassage des munitions de cette même arme. Les possibilités sont nombreuses, à vous de trouver le bon cocktail. Si vous souhaitez découvrir d’autres guides et astuces, rendez-vous sur notre page Resident Evil 4 Remake, on vous donne par exemple l’emplacement des châtelains mécaniques.