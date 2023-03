Lors de votre périple au bord du lac de Resident Evil 4 Remake, vous avez dû rencontrer un piédestal en pierre auquel il manque des pièces. Nous allons ici vous guider pour trouver les pièces hexagonales A, B et C. La résolution de cette énigme vous offrira directement une récompense.

Piédestal en pierre

Pour commencer, nous allons vous indiquer où se trouve ce fameux endroit où vous attend une énigme. Le piédestal en pierre se situe au bord du lac comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Cet endroit est accessible par bateau ou via la carrière, en passant par le marchand où se trouve le stand de tir. Dans la campagne, c’est le quai où vous trouvez pour la première fois la barque avant d’affronter le monstre du lac.

Pièce hexagonale A

Emplacement : Cette pièce se trouve dans un coffre tout proche du marchand où vous pouvez aussi retrouver le Stand de tir. Comme le montre l’image ci-dessus, cet espace est accessible via la carrière.

Pièce hexagonale B

Emplacement : Pour obtenir la seconde pièce, rendez-vous dans la zone de la ferme piscicole. La pièce hexagonale B se trouve dans un coffre situé au nord. Pour y accéder, il faut passer sous les plateformes en bois.

Pièce hexagonale C

Emplacement : La dernière pièce du puzzle se trouve dans une grotte complètement au nord du lac. Dans la campagne, vous devez vous y rendre pour résoudre une énigme avec les symboles jaunes aux murs au sein du chapitre 4.

Récompense – Idole corrompue

Pour récupérer votre récompense, vous allez devoir rassembler trois pièces hexagonales disséminées à divers endroits. Ces pièces devront être apportées sur le piédestal en pierre. Une fois ces étapes terminées, vous n’aurez plus qu’à former l’image complète via un dernier casse-tête.

Vous allez devoir former l’image complète comme ci-dessus pour obtenir votre trésor. Le but sera de faire tourner par trois les pièces afin de se servir de la rotation de celle située au centre et de vous arranger pour former correctement l’image. Pour retrouver l’ensemble de nos astuces et guides, rendez-vous sur notre guide complet de Resident Evil 4 Remake.