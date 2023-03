Voici quelques conseils pour obtenir le trophée/succès Deux en un dans Resident Evil 4 Remake. Vous allez devoir tuer deux parasites dans un Regenador avec une seule balle. On vous explique comment faire.

Comment tuer deux parasites dans un Regenador

Et bien déjà vous devrez attendre d’être au chapitre 13 pour tenter de déverrouiller ce trophée/succès. Lorsque vous serez dans la salle d’incubation, vous allez tomber sur une salle où sont présents quatre Regenador. Dans chacun se trouve une créature, qui pour rappel ne mourra que si vous détruisez l’ensemble des parasites présents dans son corps. Ces parasites ne sont visibles que grâce à la lunette biocapteur pouvant être équipée sur le sniper ou la mitraillette.

Pour obtenir la récompense Deux en un, vous allez devoir vous équiper de votre sniper et de sa lunette pour commencer. Ensuite chercher un bon angle sur l’un des monstres permettant d’avoir deux parasites en une seule et même balle. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur la gâchette et le tour est joué. Ce trophée/succès peut être débloqué en n’importe quel niveau de difficulté, car une seule balle suffira dans tous les cas.

Ce trophée/succès peut être débloqué en n'importe quel niveau de difficulté, car une seule balle suffira dans tous les cas.