Sortie majeure de ce mois d’avril sur consoles et PC, Resident Evil 3 Remake semble avoir déjà convaincu une bonne partie de la presse (et des premiers joueurs qui l’ont reçu en avance). Avec une belle plastique et une action frénétique au cœur de l’aventure, le titre de Capcom est réussi sur bien des aspects. Seulement, sa durée de vie fait partie de ces défauts majeurs.

Quelle est la durée de vie de Resident Evil 3 Remake ?

Tout comme le retour de Resident Evil 2, il ne fallait pas s’attendre à une durée de vie particulièrement conséquente pour Resident Evil 3 Remake. Le jeu de base ne l’était pas spécialement et l’éditeur n’avait pas annoncé de contenus supplémentaires. Cependant, on pouvait tout de même se demander s’il y avait des surprises avec des choses à faire à côté ou même, comment cela se traduisait manette en main. Du coup, combien de temps faut-il pour terminer la quête principale ou pour obtenir tous les succès et trophées ?

On vous donne quelques indications suivies de commentaires un peu plus bas concernant la durée de vie de Resident Evil 3 Remake :

Histoire principale : Entre 5 et 7 heures de jeu

Histoire + objectifs annexes : Entre 10 et 12 heures de jeu

Finir le jeu à 100% : Entre 20 et 25 heures (en fonction de la difficulté)

Resident Evil 3 Remake est donc un jeu très court mais très intense. Notez cependant que la rejouabilité est excellente, notamment grâce à deux modes de difficulté supplémentaires une fois le jeu terminé (inédits par rapport à l’opus précédent) ainsi qu’uà une boutique ingame permettant d’acheter divers bonus avec de la monnaie à débloquer en jouant (pas de micro-transaction).

Ces bonus prennent la forme de munitions infinies pour les armes et de pièces de monnaie à équiper afin de modifier l’expérience de jeu. Ainsi, il est possible d’obtenir des pièces qui augmentent la défense ou ajoutent un effet de régénération de santé par exemple. De quoi rendre vos potentielles parties en difficulté maximale bien plus abordables.

Enfin, Resident Evil 3 Remake embarque un mode multijoueur asymétrique dans lequel 4 joueurs doivent survivre aux assauts d’un 5 joueur qui leur envoie des hordes de monstres ainsi que des pièges pour ralentir leur fuite. Au programme 4 cartes avec des éléments aléatoires modifiant chaque partie, 4 masterminds et 6 survivants à faire monter de niveau. Un système d’amélioration de personnages ainsi que des skins à débloquer sont de la partie. Du contenu supplémentaire devrait arriver en mise à jour à l’avenir à en croire certaines images fournies par Capcom.

Pour rappel, le titre sort ce 3 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Comptez une cinquantaine d’euros pour mettre la main dessus. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, consultez notre guide complet de Resident Evil 3 Remake.