Comme beaucoup d’épisodes de la saga, Resident Evil Village regorge de nombreux puzzles que le pauvre Ethan devra résoudre afin de s’en sortir. Ces puzzles prennent des formes différentes tout au long de l’aventure, et reposent sur des mécanismes à enclencher pour continuer d’avancer, ou pour trouver des trésors. Afin de vous aider à tous les résoudre, voici notre guide complet sur tous les puzzles de Resident Evil Village.

Cette page recensera ainsi tous les articles concernant les nombreux puzzles du jeu. Toutes les énigmes seront donc listées ici au fur et à mesure de publication, et cet article sera mis à jour régulièrement. N’hésitez donc pas à revenir sur la page dans les prochains jours afin de découvrir toutes les soluces.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.