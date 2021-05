Une fois arrivé dans la salle d’opéra . Un piano apparaîtra devant Ethan, il vous suffit de jouer la partition apparaissant devant le personnage. Il vous suffira alors de jouer cette dernière pour progresser dans l’aventure. Ce guide est donc consacré à la résolution de l’énigme de la salle d’opéra.

Ethan, musicien avant tout

À l’instar de l‘énigme du brasier qui prend place un peu plus tôt dans l’aventure, cette nouvelle énigme reste très simple et il n’est pas vraiment possible de l’échouer. En effet, à chaque fois qu’une note est jouée, celle-ci apparaît en même temps sur la partition. Il vous suffit alors de comparer cette dernière avec la note inscrite sur le morceau de musique.

Si la note que vous venez de jouer est trop haute, choisissez une note du clavier située à gauche de celle sur laquelle vous venez d’appuyer. À l’inverse, si la note apparaît trop basse sur la partition, appuyez sur une note un peu plus à droite du clavier ! Après quelques essais, le tour est joué et Ethan peut continuer d’explorer le château !

