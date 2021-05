Resident Evil Village à droit à de nombreux puzzles et énigmes au cours de l’aventure, comme dans les autres opus de la saga. L’un des premiers que vous rencontrerez dans le jeu se situe dans le sous-sol du château Dimitrescu, plus spécifiquement dans la Salle de la Guerre. Voici comment résoudre l’énigme des brasiers dans Resident Evil Village.

Comment allumer les brasiers dans Resident Evil Village ?

Il s’agît l’un des passages les plus simples à résoudre dans le jeu. Une fois dans la salle, vous trouverez un brasier qui est au centre de la pièce, suspendu. Pour avancer, il faudra allumer les autres brasiers qui sont disposés autour.

La solution est en réalité toute simple. C’est ici Ethan qui va servir de balancier. Jouez avec la physique du brasier suspendu en avançant sur lui pour le pousser vers les deux brasiers. Il suffit simplement de le guider dans la bonne direction en avançant d’un coup sec pour que les brasiers s’enflamment, ce qui ouvrira la porte devant vous.

