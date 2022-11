Accueil » Guides » Où trouver Pikachu (et Pichu) dans Pokémon Écarlate et Violet

Comme beaucoup de nouveaux joueurs et joueuses dans Pokémon Écarlate et Violet, vous allez chercher les Pokémon de votre coeur pour composer votre équipe. Parmi les plus populaires, la mascotte de la licence n’y échappe évidemment pas. Voici donc un guide qui vous dit où trouver Pikachu, la souris électrique.

Emplacement de Pikachu dans Pokémon Écarlate et Violet

Pikachu peut être trouvé à différents endroits mais votre meilleur chance d’en obtenir un à bas niveau au début de votre aventure est de vous diriger dans un petit coin de plaine avec un grand arbre au sud de la ville de Sevaro. Pour vous y rendre facilement à partir de l’académie Orange ou Violet, passez par la porte ouest, traversez les champs d’oliviers et une fois arrivé à la ville partez vers le sud. La carte ci-dessous vous indique la zone afin de mieux vous repérer.

Vous trouverez des Pikachu de niveau 10 environ et même des Pichu. Ci-dessous, nous vous fournissons la carte du pokédex afin de vous indiquer les autres endroits d’apparitions. Gardez en tête qu’il aime être prêt des arbres. On rappelle d’ailleurs qu’un pierre foudre est nécessaire pour faire évoluer Pikachu en Raichu. Vous pourrez trouver des pierres foudres dans la nature dans ramassant des pokéballs rouges brillantes.

Enfin n’oubliez pas qu’un Pikachu Téracristal de type vol est distribué en cadeau mystère si jamais vous souhaitez l’avoir encore plus vite. Par défaut, les Pikachu classiques de la nature ont un type Téracristal foudre.

Pour plus d’emplacements de Pokémon, n’hésitez pas à consulter notre guide complet où l’on vous donne l’emplacement d’autres créatures à capturer.