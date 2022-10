La communication de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet insiste beaucoup sur le fait qu’il s’agisse des deux versions les plus différentes de l’histoire de la série. On vous a donc préparé un article pour faire le point sur tout ce qui change d’un jeu à l’autre afin de vous permettre de choisir entre les deux ou de justement plutôt craquer pour le double pack par exemple.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des annonces de Game Freak puis à la sortie du jeu s’il restait des choses à découvrir.

Quelles sont les différences de versions entre Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ?

Les Professeurs Pokémon

La première grande différence annoncée entre Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, c’est la présence de Professeurs Pokémon alternatifs. Ainsi dans Écarlate, votre mentor sera la Professeure Olim dont la tenue est clairement inspirée d’un style tribal, préhistorique, tandis que le Professeur Turum de Violet semble lui venir du futur dans cette combinaison.

Le site officiel mentionne que « Chaque professeur mène des recherches sur certains aspects » de la région, ce qui ne confirme pas que leurs recherches sont différentes l’une de l’autre mais le sous-entend quand même un peu. Ce qui pourrait donc avoir un impact sur certains aspects du jeu et donc d’autres différences entre les versions.

Les Académies

Dans cet épisode, vous incarnez un écolier (ou une écolière) d’une prestigieuse académie qui change selon la version. Ainsi dans Pokémon Écarlate, vous appartenez à l’Académie Orange tandis que dans Pokémon Violet, vous serez membre de l’Académie Raisin. Il s’agit du même bâtiment situé dans la même ville de Mesalado.

Pour l’instant, la plus grande différence est donc visuelle puisque le logo et la couleur fétiche change et cela se retrouve donc dans l’uniforme officiel des élèves et la tenue d’au moins un employé. Cela concerne votre rivale Menzi et votre personnage avant le début de sa personnalisation puisque vous portez l’uniforme mais aussi le principal Clavel qui change aussi de tenue.

Les Pokémon légendaires

Forcément, les Pokémon légendaires présents sur la jaquette sont exclusifs à leurs versions. On a donc Koraidon dans Pokémon Ecarlate et Miraidon dans Pokémon Violet. Game Freak n’a pas encore dévoilé les informations concrètes sur eux mais on se doute qu’ils auront des types différents, ou au moins un premier type commun et l’autre qui les séparera.

Et comme Koraidon et Miraidon sont votre monture multifonction, cela impacte aussi cet aspect du jeu puisque non seulement vous n’êtes pas sur le même Pokémon selon la version mais en plus leurs animations de déplacements sont différentes. Ainsi, Koraidon fait plus animal quand Miraidon fait plus machine.

Au sol :

Koraidon utilise sa Forme de Course pour tout simplement courir tandis que le Mode Terrestre de Miraidon en fait plus ou moins une moto.

Dans l’eau :

Même ordre idée, Koraidon utilise ses pattes pour nager sous sa Forme de Nage quand Miraidon se sert de ses propulseurs lors de son Mode Aquatique.

Dans les airs :

C’est ce qui change le moins puisque dans les deux cas ils déploient les appendices de leurs têtes pour en faire des ailes qui ne bougent pas. Chez Koraidon, c’est la Forme de Vol et chez Miraidon, c’est le Mode Aérien.

Le duo Carmadura – Malvalame

On ne sait pas encore comment classer ce duo de Pokémon qui ne seront pas légendaires mais nous semblent aussi un peu trop travaillés pour être des créatures communes.

Carmadura

Dans Pokémon Écarlate, vous pourrez retrouver Carmadura, un Pokémon de type Feu/Psy dont la capacité signature Canon blindé lui permettra de faire une attaque surpuissante en sacrifiant une partie de sa défense et sa défense spéciale.

Malvalame

Et dans Pokémon Violet, vous pourrez obtenir Malvalame, un Pokémon de type Feu / Spectre qui aura la capacité spéciale Lame en Peine qui pourra convertir la moitié des dégâts infligés à l’adversaire en soin pour le lanceur.

Les autres Pokémon exclusifs

Les exemples précédemment cités ne seront pas les seuls dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui auront aussi des Pokémon exclusifs issus de générations précédentes. Cela n’a pas été encore confirmé mais on se doute aussi que certains taux d’apparition de Pokémon varieront aussi d’un jeu à l’autre.

Les Pokémon exclusifs de Pokémon Écarlate :

Embrylex

Dolman

Les Pokémon exclusifs de Pokémon Violet :

Draby

Bekaglaçon

Notez qu’avec la possibilité d’aller dans la partie des uns et des autres, il n’est absolument pas impossible que le jeu nous autorise à trouver les Pokémon exclusifs et à les capturer nous-mêmes lors d’une session multijoueur hébergée par quelqu’un qui a l’autre version. Au final cela requiert toujours au moins une autre personne avec une deuxième console et l’autre jeu donc cela ne semble pas illogique que Game Freak le permette.

Ce qu’on ne sait pas encore

Il faut bien avouer que pour l’instant, tout ce que l’on connait des différences tient un peu de l’anecdotique ou du cosmétique. Ainsi, on suppose qu’il y aura d’autres choses qui sépareront Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Game Freak pourrait par exemple plus insister sur le thème préhistorique d’Écarlate et futuriste de Violet dans d’autres aspects du jeu.

On a déjà bien eu des épisodes précédents avec des champions d’arènes différents selon les versions mais aussi des Teams antagonistes, voire même des lieux. Il ne serait donc pas si étonnant que ça de voir des champions ou des boss de la Team Star alternatifs selon votre jeu, même si l’on en vient à se demander s’il n’y aurait pas assez de types pour permettre cela.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Switch.