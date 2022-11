Accueil » Guides » Comment faire évoluer Dofin en Superdofin – Pokémon Écarlate et Violet

Dans Pokémon Écarlate et Violet, Dofin est un nouveau Pokémon assez unique en son genre. Comme nous, vous vous êtes surement demandés comme le faire évoluer. Nous vous proposons donc un guide pour faire évoluer Dofin en Superdofin.

Où trouver Dofin dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Même si le Pokémon est assez commun dans Paldea, voici les lieux où il est possible de le croiser. Evidemment, en tant que Pokémon aquatique, il est présent uniquement dans l’eau et plus précisément sur les rivages de la mer de Paldea tout autour de la région.

Faire évoluer Dofin en Superdofin

La technique pour faire évoluer Dofin ne ressemble à aucune autre. Pour remplir les conditions nécessaires, il vous faut d’abord créer ou rejoindre une session multijoueur avec (au moins) un ami. Pour créer ou rejoindre un monde en multijoueur :

Ouvrez le menu

Allez dans Poké Portail

Allez ensuite dans Club Union

Créer un club avec un mot de passe ou rejoignez le club d’un ami avec un mot de passe.

Une fois que vous êtes ensemble, il vous suffit de simplement faire gagner un niveau à Dofin dans votre équipe à partir du niveau 38 (un super bonbon ou des bonbons EXP suffisent).

Et là vous vous dîtes : « Mais je ne vois aucune différence après l’évolution ». En effet, mis à part le cœur sur le torse, l’apparence ne change pas du tout. Toutefois, il est possible de le transformer en « super héros » durant un combat. Voici comment faire :

Entamez un combat avec Superdofin

Renvoyez-le dans votre équipe (vous pouvez utiliser la compétence « Eau Revoir » notamment)

Rappelez le Pokémon choisi pour le remplacer et rappelez Superdofin sur le terrain.

Vous verrez la transformation dans le menu de votre équipe. Une fois sur le champ de bataille, vous avez la surprise de découvrir un Superdofin tout en muscle. Sachez que sous cette forme, ses statistiques bénéficient d’un gros boost.

Pour plus techniques d’évolution, comme celle de Mordudor en Gromago, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Écarlate et Violet.