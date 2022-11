Accueil » Guides » Où trouver Evoli et ses évolutions – Pokémon Écarlate et Violet

Parmi les Pokémon préférés des dresseurs, nous avons bien évidemment Evoli, un pokémon à la fois mignon et iconique de par ses nombreuses possibilités d’évolution. On peut même le ranger au titre de mascotte avec ce bon vieux Pikachu. Comme ce dernier, nous vous proposons un guide pour le trouver facilement en début d’aventure dans Pokémon Écarlate et Violet.

Emplacement de Evoli dans Pokémon Écarlate et Violet

Evoli est un Pokémon assez rare qui n’apparaît que près de certaines villes dans le jeu. Malgré ce que le Pokédex nous montre, il est extrêmement difficile à dénicher dans tous les endroits indiqués sauf aux alentours de Mezclamora où il semblerait (d’après notre propre expérience) qu’ils apparaissent plus facilement là-bas. Nous vous donnons tout de même la carte complète fournie par le Pokédex si jamais vous voulez tenter votre chance.

Pour rappel, Evoli peut évoluer en plusieurs formes notamment grâce à des pierres ou bien en se liant d’amitié. Toutefois, il est possible de les dénicher directement dans le jeu. En effet, certains Pokémon brillants dans le décor sont des Pokémon qui disposent de types Téracristal unique.

Dans Paldea, il est ainsi possible de capturer directement les évolutions d’Evoli. Attention toutefois car ils seront souvent de niveau élevé (aux alentours de 50 dans la plupart des cas) et il sera nécessaire d’avoir débloqué les capacités de votre monture (comme l’escalade) dans la plupart des cas.

Où trouver Aquali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Aquali se trouve au nord-ouest de Pladea, au sud-ouest de la Forêt Toastée. Cherchez un petit lac pour le dénicher.

Où trouver Pyroli dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Pyroli se trouve au sud de Cuencia au milieu du canyon.

Où trouver Voltali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Voltali se trouve à l’ouest de Paldea près des éoliennes et plus précisément sur les hauteurs à l’ouest de la zone ouest n°1 de Paldea.

Où trouver Mentali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Mentali se trouve dans une grotte au nord de la zone Est n°3.

Où trouver Noctali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Noctali se trouve dans la grotte que vous traversez pour atteindre la ville d’Alforneira.

Où trouver Phylali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Phylali se trouve dans les hauteurs à l’Est de la Zone sud n°4.

Où trouver Gyvrali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Gyvrali se trouve au nord-est du Mont Nappé.

Où trouver Nymphali dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Nymphali se trouve au Nord du Mont Nappé et non loin du repaire de la Team Star.

Pour plus d’emplacements de Pokémon et de soluces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous donne d’autres astuces et conseils, notamment pour capturer les autres créatures.