Dans Pokémon Écarlate et Violet, vous allez sans doute croiser de mystérieux portails et des pieux tout aussi mystérieux en explorant le monde ouvert. Sachez qu’ils sont la clé pour obtenir de nouveaux Pokémon légendaires. Il y a 4 portails en tout, chacun d’eux est lié à huit pieux d’une même couleur. Voici un guide qui vous indique la position de tous les pieux jaunes (ou lumineux) afin d’ouvrir le portail jaune et capturer le Pokémon légendaire Baojian.

Où trouver tous les pieux jaunes ?

Si vous trouvez le portail, vous verrez qu’il est scellé par quatre liens qui ne peuvent être retiré qu’en trouvant tous les pieux. Sachez qu’ils se situent à chaque fois dans une même partie de la carte de Paldea et qu’il vous faudra avoir toutes les compétences de votre monture dans la majorité des cas. Ils sont repérables de loin assez facilement étant donné qu’ils brillent (même avec la distance d’affichage horrible du jeu). Voici où trouver tous les pieux jaunes.

Pieux verts 01

Au nord de la Zone Ouest n°1 sur une plateforme en hauteur.

Pieux verts 02

Dans le long tunnel au sud-est de Sevaro.

Pieux verts 03

Au sud de Jarramanca au point de plus haut et non loin de l’arène de la ville.

Pieux verts 04

En hauteur entre la Zone Sud n°6 et la Zone Sud n°4.

Pieux verts 05

Sur une pente au nord de la Zone Sud n°6 au-dessus de la sortie de la grotte.

Pieux verts 06

Au sud de la Zone Ouest n°1 sur une plateforme en hauteur.

Pieux verts 07

Encore une fois en hauteur et non loin de la tour d’observation et des ruines au nord-est de la Zone Ouest n°1.

Pieux verts 08

Rendez-vous à l’extrême Est de la Zone Ouest n°1 dans un petit cul-de-sac.

Où trouver la porte du sanctuaire jaune (Baojian) ?

Une fois que vous avez délogé tous les pieux, vous entendrez une voix provenant du sanctuaire jaune. Voici une indication pour savoir comment vous y rendre. Sachez toutefois qu’il est possible d’obtenir un point de déplacement rapide en assistant aux cours d’histoire et en parlant avec Mora. Voici l’emplacement du portail jaune et où trouver Baojian.

Il ne vous reste plus qu’à interagir avec le sanctuaire pour déclencher votre combat contre le Pokémon légendaire Baojian. N’oubliez pas de sauvegarder avant d’enclencher le combat. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Écarlate et Violet afin de trouver les autres sanctuaires et leurs pieux.