Comme chaque opus de Pokémon, les amateurs d’élevage d’œufs sont à la recherche du Graal en la matière : Métamorph. Le Pokémon transformiste est en plus assez difficile à dénicher dans Pokémon Écarlate et Violet. Voici un guide qui va vous aider à la capturer plus facilement et à connaître sa localisation exacte.

Emplacement de Métamorph dans Pokémon Écarlate et Violet

Dans ce nouvel open world, Game Freak a eu la bonne idée d’intégrer Métamorph dans le décor d’une manière assez ingénieuse qui renforce l’immersion. En effet, il ne vous sera pas possible de voir le Pokémon dans la nature sous sa forme naturelle. En effet, il sera toujours transformé en un autre Pokémon. Il reprend sa forme initial uniquement lorsque vous engagez le combat avec lui.

Il se trouve ainsi un peu partout à l’est de Paldea. L’un des endroits les plus simples pour le chercher est le phare près de Porto Marinada. Gambadez un peu partout sur la route en visant chaque Pokémon avec la touche ZR. S’il s’agit d’un Pokémon déjà rencontré ou capturé, son nom s’affichera. Dans le cas où vous voyez un « ??? » c’est qu’il s’agit d’un Métamorph.

Sachez qu’il est également possible de le capturer dans un raid Téracristal donc n’hésitez pas à regarder tous les portails de votre carte. Et voilà, vous avez désormais votre machine à faire des œufs.

Pour d’emplacements de Pokémon dans Pokémon Écarlate et Violet, n’hésitez pas à consulter notre soluce complète. On vous donne les différences entre les deux versions ou encore la localisation de Pikachu et celle d’Evoli.