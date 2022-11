Comme dans bon nombre d’opus, Spiritomb est un Pokémon difficile à dénicher. Et pour cause, il s’agit d’un Pokémon très puissant qui n’a pas de vraie grosse faiblesse. Son talent est aussi très pratique pour épuiser les PP des Pokémon adverses. Dans Pokémon Écarlate et Violet, (comme pour Pokémon Légendes Arceus), il est de nouveau un Pokémon rare, mais heureusement nous vous mettons ce petit guide à disposition afin de le trouver plus facilement.

Emplacement de Spiritomb dans Pokémon Écarlate et Violet

Pour trouver facilement Spiritomb, sachez d’abord qu‘il faut le faire de nuit. Lorsque c’est le cas, rendez-vous au nord-est du Mont Nappé à l’extrémité Est. Le Pokémon spectre est plutôt rare donc n’hésitez pas à faire des allers-retours afin de faire apparaître de nouveaux Pokémon aux alentours. Sachez tout de même que pour y accéder facilement, vous aurez peut-être besoin de la capacité escalade de votre monture.

On vous conseille de bien vous préparer pour sa capture sous peine d’attendre longtemps avant de le revoir. Pour plus d’emplacements de Pokémon et d’autres soluces pour compléter votre Pokédex notamment, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.