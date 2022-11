Accueil » Guides » Comment faire évoluer Mordudor en Gromago et où le trouver – Pokémon Écarlate et Violet

Parmi les nouveaux Pokémon de Pokémon Écarlate et Violet, Mordudor est à ranger parmi les curiosités du monde Pokémon. En effet, ce Pokémon spectre se présente sous deux formes : une où il est dans un gros coffre et une autre où il est à pied. Contrairement à d’autres, sa manière d’évoluer est très unique. Voici donc un guide qui vous explique comment faire évoluer Mordudor en Gromago.

Obtenir l’évolution de Mordudor

Lorsque vous combattez Mordudor sous sa forme de coffre ou bien que vous trouvez des versions de lui à pied dans la nature (vous entendez généralement un petit bruit), celui-ci vous donne des pièces de Mordudor. Lorsqu’il est à pied, vous en récupérez entre 1 et 10 pièces tandis que dans sa version « coffre », vous récupérez toujours 50 pièces par combat (capture ou KO).

Pour le faire évoluer en Gromago, il vous faut donc avoir 999 pièces de mordudor dans votre inventaire. Une fois que cette condition est remplie, il vous suffit de lui faire gagner un niveau pour qu’il entame son évolution (un super bonbon suffit).

Où capturer Mordudor ?

Désormais, le plus long pour vous sera de récolter ses 999 pièces, ce qui ne sera pas une mince affaire. Le plus rapide est d’enchaîner les Mordudor dans leur coffre afin d’en récolter 50 par 50. Vous pourrez en trouver un peu partout dans tout Paldea mais sachez qu’ils sont surtout présent dans les tours d’observation ou encore les ruines. Un homme peut vous en donner de temps en temps dans la ville de Mezclamora vers l’est.

Voici quelques emplacements enregistrés par nos soins afin de vous donner de quoi faire des rotations :

En haut de la tour au nord-est de la Zone sud n°5.

Au nord du désert de Rôtissable dans les ruines.

Dans la formation rocheuse de la Zone Ouest n°2.

Dans la tour au nord de la Zone Ouest n°2.

Dans les ruines au sud-ouest de la Zone nord n°1.

Dans la tour à l’ouest de la Zone Nord n°1.

En espérant que vous toucherez le gros lot avec ce Pokémon Ficello ! Pour plus de guides sur les évolutions et d’autres astuces sur Pokémon Écarlate et Violet, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous dit notamment où trouver Spiritbomb.