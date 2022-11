Affrontez les champions d’arène dans Pokémon Écarlate et Violet n’est plus comme dans les précédents opus. Avant de pouvoir affronter le champion, il faut plus affronter tout un tas de dresseur en progressant dans l’arène, mais vous devez à la place compléter des épreuves. Dans la ville de Mezclamora, on vous demande de trouver un plat secret. Si vous voulez gagner du temps et ne pas devoir chercher tous les indices, voici un guide qui vous donne toutes les réponses.

Au cas où, nous vous donnons l’emplacement de la ville et de l’arène ci-dessous.

Commandez le plat secret du menu correctement

Afin d’affronter Okuba, le champion de Mezclamora, vous allez devoir compléter l’épreuve d’arène qui consiste à commande un plat en ayant juste à chaque étape. Normalement, il vous suffit de vous balader en ville afin de récolter des indices que vous devez en plus parfois déchiffrés. Voici donc la suite de bonnes réponses à donner à la serveuse du restaurant :

Alors, que souhaitez-vous commandez : Des boulettes de riz grillées .

. Pour combien de personnes ? : Deux .

. Quelle cuisson désirez-vous ? : Très cuit, façon Déflagration .

. Désirez-vous de la garniture ? : Du citron.

Un fois la commande passée avec succès, le restaurant se transformera en terrain de combat. Il est donc temps pour vous d’affronter Okuba et ses Pokémon de type normal.

Pour trouver d’autres astuces de ce genre sur Pokémon Écarlate et Violet, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu.