Comment capturer Ouisticram, Tortipouss et Tiplouf dans Pokémon Écarlate et Violet

En réalité, il y a un hic car il n’est pas possible de tous les avoir à la fois via cette méthode. En réalité, il s’agit d’un don du professeur Jacques qui vous confit un œuf contenant Ouisticram, Tortipouss ou Tiplouf. Même s’ils peuvent s’obtenir assez facilement via les échanges étant donné que des raids temporaires ont eu lieu pour leur 3eme évolution durant l’année.

Jacques se trouve à la sortie est de Jaderaude près d’un arbre. Pour obtenir celui que vous voulez, on vous conseille tout de même de sauvegarder juste avant de parler à Jacques afin de recharger votre sauvegarde si le résultat ne vous convient pas. Pour plus d’emplacements de Pokémon et de soluces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous donne d’autres astuces et conseils, notamment pour capturer les autres créatures.